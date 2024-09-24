Слідкує за ворогом ще й з повітря: робопес українських військових "навчився" літати (відео)

Робопес може вести розвідку там, куди людина не пройде

Замість того щоб ризикувати українськими захисниками — використовувати роботів. Тільки-но у серпні Україну сколихнула новина про те, що на фронті на українському боці вже воюють справжні робопси, як в мережі з'явилося відео того, як вони можуть літати.

Відповідне відео опублікував військовий та блогер Анатолій Штефан, також відомий як Штірліц. На ньому потужний квадрокоптер змиває у небо з робопсом "у лапах".

Робопес на фронті дуже корисний — непомітний, безшумний, швидкий, невеликого розміру, але може розвивати достатньо високу швидкість. В одній з версій (Unitree Go2 Air) робопес може бігти зі швидкістю 9 км/годину. Основна його функція — розвідка, його можна замаскувати і при цьому він зніматиме все, що навколо. Вага такого робопса — 15 кг, тож потрібен достатньо потужний квадрокоптер, що підняти його у повітря.

Також відомо що робопес може доставляти вантажі туди, куди не пройде людина. Наприклад, якщо частина військових заблоковані, робопес може принести їм набої або ж гранати. Зазначимо, що також робопсів помітили у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

Раніше "Телеграф" розповідав про наземного дрона "Гном". Його озброїли гранатометами та кулеметом.