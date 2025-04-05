Поїзд Київ-Чернівці встав неподалік від столиці - пасажирам довелося йти пішки (відео)

Таксисти вже підняли ціни

Поїзд Київ-Чернівці з невідомих причин зупинився в Ірпені, біля Ірпінської набережної у суботу, 5 квітня. Пасажири змушені повертатися до вокзалу.

Як повідомляє Telegram-канал "Це Ірпінь, Гріша", люди змушені йти пішки з валізами. Канал пише, що за словами пасажирів, поїзд нібито збив людину. Офіційно підтвердження цієї інформації наразі немає. "Укрзалізниця" коментарів з приводу інциденту не надавала.

Ситуацією вирішили скористатися таксисти. Виник великий попит на їхні послуги, адже пасажири шукають можливостей доїхати до Києва. Ціни в застосунках значно зросли. Таксисти готові везти людей за цінами від 457 до 633 гривень.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці лютого на залізничному вокзалі у Львові загорівся потяг. Для ліквідації займання було залучено пожежний поїзд.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" готується до запуску поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода через Чоп. Також у планах створення більш комфортного пересадкового маршруту Київ – Відень. Це є частиною інтеграції "Укрзалізниці" до європейської залізничної мережі.