Яку найдорожчу тварину можна купити в Україні: вона є символом цілого континенту (фото, відео)

У валлабі надзвичайно сильні задні лапи — настільки, що деякі види можуть стрибнути на відстань до 5 метрів

Кенгуру — одна з найвідоміших тварин планети і, без сумніву, найупізнаваніший символ Австралії. Але за цим знайомим образом — унікальна еволюція, анатомія та здатність пристосовуватись до екстремальних умов. І все це — у тварині, яка фізично не може рухатись назад. Кенгуру в Австралії іноді є домашніми улюбленцями, які можуть бути небезпечними.

В Україні символ Австралії можна придбати за 642 тисячі гривень. Йдеться про підвид кенгуру валлабі. Валлабі — це молодші, компактні родичі кенгуру. Обидва належать до родини кенгурових. Проте це точно не хатня тварина. Валлабі живуть у лісах, горах і навіть серед скель, легко стрибають на кілька метрів уперед і можуть розганятись до 48 км/год. Їхній зріст — від 45 до 105 см, вага — до 24 кг.

Оголошення про продаж кенгуру

Мінімальні необхідні умови для тварини описані в оголошенні. Потрібен вольєр п'ять на п'ять метрів і утеплений будиночок на ньому. Зазначимо, що валлабі — не один вид, а ціла група.

Деякі з них — нічні, інші виходять на пошуки їжі на світанку. Але всі однаково тихі, рухливі і майже непомітні серед кущів. Який саме підвид пропонують не уточнено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні легко можна купити екзотичних тварин. Наприклад, галаго — приматів із надзвичайно великими очима або найменшу мавпу в світі.