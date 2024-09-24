Следит за врагом еще и с воздуха: робопес украинских военных "научился" летать (видео)

Робопес может вести разведку там, куда человек не пройдет

Вместо того чтобы рисковать украинскими защитниками, использовать роботов. Как только в августе Украину всколыхнула новость о том, что на фронте на украинской стороне уже воюют настоящие робопсы, как в сети появилось видео того, как они могут летать.

Соответствующее видео опубликовал военный и блогер Анатолий Штефан, также известный как Штирлиц. На нем мощный квадрокоптер смывает в небо с робопсом "в лапах".

Робопес на фронте очень полезен — незаметный, бесшумный, быстрый, небольшой размер, но может развивать достаточно высокую скорость. В одной из версий (Unitree Go2 Air) робопес может бежать со скоростью 9 км/час. Основная его функция – разведка, его можно замаскировать и при этом он будет снимать все вокруг. Вес такого робопса — 15 кг, поэтому нужен достаточно мощный квадрокоптер, который поднимает его в воздух.

Также известно, что робопес может доставлять грузы туда, куда не пройдет человек. Например, если часть военных заблокирована, робопес может принести им патроны или гранаты. Отметим, что также робопсы были замечены в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

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