Гранатомет на гусеницях: в Україні показали новий дрон, що він вміє (фото, відео)

Безпілотні системи потрібні, аби зберегти життя військових

Українські умільці продовжують створювати нові безпілотні системи з гранатометом за зброю. Після "літаючого гранатомета" в хід пішли моделі на гусеничному ходу.

Таку збірну систему з гранатометної турелі "Буря" та гусеничної платформи TerMIT показали на порталі "Мілітарний". Гібридна бойова система дозволяє вести вогонь з гранатомета Mk-19 оператору так, щоб при цьому бути у безпеці.

Оператору потрібно кілька секунд, аби перенацілити турель. Робити це можна з пульта чи ноутбука. Для пострілу потрібно ввести координати або обрати точку на карті. Зазначається, що прицільна стрільба під час руху можлива на відстані до 1800 метрів. Дальність до цілі від гранатомета — близько 30 метрів.

Також гібрид має систему автоматичного наведення. Вона має певну "пам’ять" та здатна швидко перенаводитися між цілями.

Гібрид гранатометної турелі та гусеничної платформи

Турель "Буря" загалом може встановлюватися не тільки на гусеничну платформу, вона керується та стріляє на відстані 50-100 метрів від оператора. Шасі TerMIT може перевозити 300 кг, тож 47 кг турелі для нього — не проблема. Гусенична платформа має запас ходу 20 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання українських ракет "Нептун" для ударів по складах окупантів. Протикорабельну ракету модифікували для наземних цілей та збільшили дальність.