"Жінки мають бути в окопах": український спортсмен потрапив у скандал

Спортсмен видалив свої повідомлення, але Інтернет пам’ятає все

Український легкоатлет Вадим Кравчук, який спеціалізується на стрибках у висоту, потрапив у суперечку в мережі на тему скандальних слів президента "Інгульця" Олександра Поворознюка про жінок у футболі. Напередодні функціонер заявив, що не розуміє жіночого футболу, а "з красивими дівчатами треба робити щось інше".

Кравчук почав сперечатися про гендерну рівність із користувачами мережі. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Легкоатлет підтримав Поворознюка, наголосивши, що жінки не можуть бути рівними чоловікам у футболі. При цьому, говорячи про рівність, спортсмен написав, що жінки мають бути в окопах.

Зрозуміло, такі слова не залишилися непоміченими. Український коментатор Віталій Волочай розкритикував легкоатлета.

Віталій Волочай

"Знайомтесь з членом збірної України з легкої атлетики. Вадим героїчно двічі в кар’єрі потрапив на Чемпіонат Європи у приміщенні. Обидва рази фінішував із неймовірним результатом, про який ні ви, ні я не чули.

Але Вадим у збірній, отримує стипендію державну, більшу частину часу проживає та тренується у Португалії та має дуже багато вільного часу, щоб написати в інтернеті, що жінки мають бути в окопах, і взагалі не рівня чоловікам”, — написав Волочай.

Довідка: Вадим Кравчук – учасник Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях в Апелдорні 28-річний стрибун у висоту не подолав кваліфікацію, завершивши виступ на планці 2.18 м.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Поворознюк потрапив у скандал. Колишній гравець "Інгульця" Олександр Козак розповів, що власник клубу пригрозив одному з футболістів команди Михайлу Шершню проблемами з ТЦК. Незабаром по гравця прийшли двоє невідомих у військовій формі, після чого Шершень втік на авто. Сам Поворознюк заявив, що просто хотів допомогти Михайлу із "бронюванням".