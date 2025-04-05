Вогняні смерчі, палаючі села та зірвані дахи. На РФ обрушився потужний ураган (фото та відео)

За даними синоптиків, негода буде вирувати щонайменше до неділі, 6 квітня

На Красноярський край (суб’єкт Російської Федерації у Сибірському федеральному окрузі) обрушився ураганний вітер та пилова буря. Негода викликала вогняні смерчі на околицях Красноярська та численні пожежі.

Як повідомляють росЗМІ, сильний вітер розносить іскри та траву, що горить, підпалюючи ліси. Подекуди вогонь перекидається на села — горить село Каптирьове у Шушенському районі, вогонь стрімко "пожирає" будинки. Палають й інші населені пункти.

Видимість у деяких районах впала до 2–3 метрів. Не працюють світлофори, з дахів зриває шифер, дехто злітає і падає на людей та автомобілі. За даними МНС РФ, загалом у регіоні ліквідують понад 20 пожеж.

У мережі з’явилися фото та відео наслідків погодного апокаліпсису, який охопив Сибір. У Красноярську через ураганний вітер чоловіка завалило уламками павільйону.

Вогонь підійшов до траси на аеропорт Красноярська. Водії розвертають машини та їдуть назад зустрічною смугою.

Негода вирує і в Хакасії, Кузбасі та на Алтаї. У Хакасії вітер на дорозі здуває контейнери з вантажівок.

Як розповідав "Телеграф", минулого літа руйнівний ураган обрушився на столицю РФ — Москву. Він виривав дерева, зносив людей та гнув рекламні щити.