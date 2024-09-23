Новий прорив кордону: ЗСУ зайшли до Курської області у новому місці, як це було (відео)

У ДШВ не вказали місце, де було прорвано кордон

Українські війська, які задіяні на Курському напрямку, прорвали ще одну ділянку російського кордону. Це вже другий успішний прорив за місяць.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ України. За її даними, у новій атаці брали участь підрозділи 95-ї бригади десантників.

На підтвердження своїх слів у ДШВ також опублікували відповідне відео. На ньому зафільмоване пророблення проходів в інженерних загородженнях ворога, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої у прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Варто зазначити, що в ДШВ не вказали місце, де було прорвано кордон, проте пообіцяли, що "далі буде",

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що контрнаступ Росії з метою повернути контрольовану українськими військами територію в Курській області було зупинено минулого тижня. У комендатурі ЗСУ зазначили, що зараз ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. Раніше "Телеграф" писав, що 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала контрнаступ у Курській області.