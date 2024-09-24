РФ хоче окупувати Суми: Зеленський назвав справжню причину початку Курської операції

Рішення про початок операції спиралося на дані розвідки

Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала військову операцію в Курській області через тривожні дані розвідки. Як виявилось, зібрана інформація вказувала на те, що Росія готувалася розпочати власний наступ у Сумській області на півночі України.

Президент назвав Курську операцію "превентивним кроком". Про це він розповів у своєму інтерв’ю журналістам видання ABC News.

Президент України наголосив, що військова операція в Курській області розпочалася через дані розвідки, які вказували на те, що Росія готувалася розпочати власний наступ у Сумській області.

"У них є бажання зайняти місто Суми, — сказав він. — І ми вирішили, що нам потрібні превентивні кроки. Нам довелося висунути свої війська. І ми зробили це, щоб вони не зайняли нашу північ".

Володимир Зеленський також заявив про те, що Путін "боїться" операції, яку проводять ЗСУ у Курській області.

"Це правда. Він дуже боїться, — сказав Зеленський. — Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити їх, що він не може захистити всю свою територію".

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко розповів про те, що "План перемоги" України, який представить наш президент Володимир Зеленський своєму американському колезі Джо Байдену, з високою ймовірністю не має стратегії ведення бойових дій та проривів. Він здебільшого — наші пропозиції американським партнерам.

Незважаючи на те, що більшість припущень ЗМІ та експертів це лише припущення, за словами політолога, у "плані перемоги" точно є пункти з приводу зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Курській області знищили високопоставленого військового РФ — його підлеглі вбивали українців у Бучі. Йдеться про командира 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Куріна Олександра В’ячеславовича (позивний "Шкіпер").