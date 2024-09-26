Перемогти треба не лише на полі бою. Генпрокурор України висловився про війну

РФ має відповісти за свої злочини згідно із законом

Відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від російської агресії, є невід’ємною частиною української "Формули світу" Президента Володимира Зеленського. Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Він наголосив, що мета України — це "раз і назавжди зупинити звірства, які Росія продовжує вчиняти проти мирних людей". Про це генеральний прокурор України, член фракції "Слуга народу" Андрій Костін розповів в інтерв’ю CNN.

"Перемога має бути досягнута не лише на полі бою відновленням нашої територіальної цілісності та суверенітету, а також у залах суду. Справедливість допоможе запобігти повторенню таких жахливих злочинів не лише в Україні, а й в інших частинах світу", — заявив журналістам Костін.

За його словами, модель злочинної поведінки Росії є дуже складною. Це не лише страти наших військовополонених, а й депортація українських дітей, сексуальне насильство, тортури, жорстоке поводження, руйнування української енергетичної інфраструктури та атаки на наші цивільні об’єкти.

"Росія вчиняє злочини проти природного середовища, проти культурної спадщини. Ми зустрічаємося з міжнародними партнерами для обʼєднання зусиль, щоб притягнути росію до відповідальності за кожен злочин, вчинений проти українського народу та проти України", — підкреслив генпрокурор України.

Довідково: Парламент призначив депутата Андрія Костіна, члена партії президента Володимира Зеленського, генеральним прокурором у липні 2022 року. Тоді кандидатуру президента підтримали 299 депутатів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Костін прокоментував убивство українського полоненого росіянами. Він зазначив, що зараз Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

"Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим РФ — це зло. Зло має бути покаране", — резюмував генпрокурор.