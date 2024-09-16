Обіцяв розслідувати злочини на Майдані і покарати Януковича, але здався: де зараз ексгенпрокурор Ярема, який зараз увійшов в історію

Екснардеп давав обіцянки, які не виконував

Віталій Ярема — колишній народний депутат від партії "Батьківщина", генеральний прокурор України та перший віцепрем'єр-міністр України в уряді Арсенія Яценюка. Він обіцяв "навести лад" на Майдані і довести справу Януковича до суду, зник з публічного простору після відставки, хоч і був відомою постаттю в українському політикумі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває, чим займається і що відомо на цей момент про ексгенпрокурора України Віталя Ярему.

Що відомо про Віталія Ярему

Народився майбутній начальник Головного управління МВС України 14 жовтня 1963 року в селі Строкова Київської області. Навчався на заочному відділенні Академії внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. У 1994 році став заступником начальника управління карного розшуку, а через три роки очолив управління. У 2005 році Віталія Ярему було призначено на посаду начальника Головного управління МВС України в Києві. У 2012 році став народним депутатом України, а в 2014 — Першим віцепрем'єр-міністром України. Вже за 8 місяців Верховна Рада України призначила Віталія Ярему генеральним прокурором України. Також був членом РНБО. У лютому 2014 року подав у відставку із посади генерального прокурора України.

Обіцянки Віталія Яреми

Генеральний прокурор України Віталій Ярема у 2014 році назвав "справою номер один" розслідувати масовані вбивства людей на Майдані. Він навіть повинен був зустрітися з сім’ями героїв Небесної Сотні. Віталій Ярема також наголосив, що для "наведення ладу в Києві" він готовий буде прийняти усі законні міри, якщо вбивства не припиняться.

Цю обіцянку Віталій Ярема не виконав. За словами ексгенпрокурора, це не вдалося зробити, бо велику кількість документації, яка стосується діяльності протидії протестним акціям, було знищено. Крім цього, екснардеп зазначив, що багато зброї, яка перебувала на озброєнні спецпідрозділу "Беркут", вивезли та приховали.

Також Віталій Ярема в 2014 році обіцяв притягнути Віктора Януковича до кримінальної відповідальності і повернути експрезидента в Україну. Однак і цю обіцянку було провалено. За словами ексгенпрокурора, він "залишився практично один" і подав у відставку, не завершивши справу Януковича.

Віталій Ярема увійшов в історію

Віталій Ярема — перший генпрокурор України, який був міліціонером і жодного дня не працював у прокуратурі.

Де зараз Віталій Ярема

Після відставки з посади генпрокурора України Віталій Ярема зник з публічного простору і не з’являвся у соцмережах. Однак у 2018 році політичний діяч вступив у партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Він одразу став заступником Київської обласної територіальної організації з політично-правової роботи. Після звільнення з посади Віталій Ярема знову перестав з’являтися в медіапросторі.

З початку повномасштабного вторгнення Віталій Ярема почав показувати, як він допомагає ЗСУ. Екснардеп демонстрував це на своїй сторінці в Facebook. Однак останній допис датований 31 грудня 2022 року.

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