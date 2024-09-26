Победить нужно не только на поле боя. Генпрокурор Украины высказался о войне

РФ должна ответить за свои злодеяния по закону

Восстановление справедливости для всех пострадавших от российской агрессии является неотъемлемой частью украинской "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Он подчеркнул, что цель Украины — это "раз и навсегда остановить зверства, которые Россия продолжает совершать против мирных людей". Об этом генеральный прокурор Украины, член фракции "Слуга народа" Андрей Костин рассказал в интервью CNN.

"Победа должна быть достигнута не только на поле боя восстановлением нашей территориальной целостности и суверенитета, а также в залах суда. Справедливость поможет предотвратить повторение таких ужасных преступлений не только в Украине, но и в других частях мира", — заявил журналистам Костин.

По его словам, модель преступного поведения России очень сложная. Это не только казни наших военнопленных, но и депортация украинских детей, сексуальное насилие, пытки, жестокое обращение, разрушение украинской энергетической инфраструктуры и атаки на наши гражданские объекты.

"Россия совершает преступления против природной среды, против культурного наследия. Мы встречаемся с международными партнерами для объединения усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за каждое преступление, совершенное против украинского народа и против Украины. Победа должна быть достигнута не только на поле боя восстановлением нашей территориальной целостности и суверенитета, а также в залах суда", — подчеркнул генпрокурор Украины.

Для справки: Парламент назначил депутата Андрея Костина, члена партии президента Владимира Зеленского, генеральным прокурором в июле 2022 года. Тогда кандидатуру президента поддержали 299 депутатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Костин прокомментировал убийство украинского пленного россиянами. Он отметил, что сейчас Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

"Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим РФ — это зло. Зло должно быть наказано", — резюмировал генпрокурор.