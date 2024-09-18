Звільнили через "погрози Байдена" і намагалися застрелити: у яких скандалах був замішаний колишній генпрокурор Віктор Шокін (фото)

Діяльність Віктора Шокіна на посаді генпрокурора часто критикували

У 2015 році замість Віталія Яреми генеральним прокурором України став Віктор Шокін, який на той момент прославився завдяки кільком гучним справам. На його плечі лягла місія розслідування масових вбивств на Євромайдані та притягнення до відповідальності "сім’ї" Віктора Януковича. Але його діяльність часто піддавалася критиці й незабаром він став одним із лідерів антирейтингу довіри.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як розпочиналася кар’єра Віктора Шокіна. Також ми нагадали, у яких гучних скандалах він фігурував.

Кар’єра Віктора Шокіна

Працювати у прокуратурі Віктор Шокін став одразу після закінчення інституту, він був слідчим, потім старшим слідчим в особливо важливих справах. Тричі Шокін був заступником Генерального прокурора за президентів Кучми, Ющенка та Порошенка. На цій посаді він був причетний до гучних справ, зокрема розпочав справу проти генерала Олексія Пукача, якого звинуватили у вбивстві Георгія Гонгадзе, а також проти "регіоналів" Бориса Колесникова та Євгена Кушнарьова, які організували сепаратистський з’їзд у Сєвєродонецьку. Також Шокін розпочав справи проти олігарха Ігоря Коломойського.

У лютому 2015 року 5-й президент України Петро Порошенко призначив Віктора Шокіна генеральним прокурором. І у березні на новій посаді разом зі своїм заступником він представив стратегію щодо реформування органів прокуратури. Але у листопаді Порошенко висловив невдоволення його роботою, його діяльність також критикували у парламенті, тому він швидко став лідером антирейтингу довіри. У 2016 році Порошенко закликав Шокіна піти у відставку, і той написав заяву про звільнення.

Віктор Шокін, Фото: Gettyimages

Спроби поновитися на посаді

Через рік Віктор Шокін подав позов до Вищого адміністративного суду України, вимагаючи визнати незаконним та скасувати указ президента України Петра Порошенка, яким його звільнили з посади. Але позов залишили без розгляду. Пізніше Шокін спробував оскаржити це рішення у Верховному Суді, але у 2019 році Касаційна адміністративна палата Верховного суду йому в цьому відмовила. Колишній генеральний прокурор не мав наміру з цим миритися і у 2020 році знову звернувся до ВС з новим позовом про відновлення себе на посаді, заявивши, що був звільнений Порошенком "через погрози" з боку Байдена.

Віктор Шокін у парламенті, Фото: Gettyimages

Скандал із сином Джо Байдена

Річ у тому, що у 2020 році перед виборами в США Віктор Шокін виявився втягнутим у гучний скандал, де фігурував син Байдена Хантер. У 2014-19 роках син майбутнього президента входив до складу Наглядової ради газодобувної компанії Burisma, яку перевіряв Шокін. Вона була пов’язана з колишнім міністром екології України Миколою Злочевським, проти якого генпрокуратура розпочала розслідування та звинувачувала у відмиванні грошей та корупції. У 2017 році Burisma закрила в нашій країні всі процесуальні та судові дії щодо президента цієї групи Злочевського та операційних компаній, що входили до складу Burisma Group. У 2019 році генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що жодних доказів неправомірних дій з боку Хантера Байдена не було знайдено.

У 2020 році Віктор Шокін дав інтерв’ю адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані, в якому заявив, що Джо Байден почав тиснути на Порошенка, заявляючи, що якщо той не звільнить Шокіна з посади, він не надасть Україні кредиту. Трамп та його адвокат тоді висловили припущення, що Байден хотів захистити компанію Burisma. За заявою Шокіна Державне бюро розслідувань відкрило навіть кримінальну справу стосовно Джо Байдена, але у 2020 році, коли він став президентом США, її закрили.

Віктор Шокін на інтерв’ю Рудольфу Джуліані

Замах на вбивство

У листопаді 2015 року кабінет Генерального прокурора України обстріляв снайпер. Внаслідок події ніхто не постраждав, оскільки в будівлі було броньоване скло. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на Віктора Шокіна. За версією слідчих, снайпер тричі вистрілив, використавши тепловізор. Але у 2020 році Офіс генпрокурора закрив впровадження, оскільки експерти встановили, що за допомогою тепловізора не можна було помітити людей, які перебувають у кабінеті.

Вікно у кабінеті Віктора Шокіна зі слідами обстрілу, Фото: Facebook Андрій Демартіно

У 2023 році в інтерв’ю Fox News Віктор Шокін знову звинуватив Джо Байдена в корупції, заявивши, що він "віддав мільярд доларів" за його звільнення. У Білому домі ці твердження назвали хибними. Але у президентських теледебатах, які пройшли у червні цього року в США, кандидат у президенти Дональд Трамп дорікнув своєму тоді ще опонентові Джо Байдену в тому, що він "робив жахливі, корупційні речі та обіцяв гроші за звільнення генпрокурора Шокіна".

Віктор Шокін намагався поновитися на посаді, Фото: Strana.ua

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