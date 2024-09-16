Була найкращою подругою Людмили Янукович і має орден: що відомо про дружину ексгенпрокурора Пшонки і як вона виглядає

Вона була важливою персоною у Донецьку за правління Януковича

Віктор Пшонка – скандально відомий екс-генпрокурор України часів правління Януковича. Не менш впливовою фігурою на той час була його дружина Ольга Геннадіївна Пшонка, яка, як виявилося, була близькою подругою першої леді Людмили Янукович.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про 62-річну Ольгу Пшонку, її діяльність в Україні та побожність.

Ольга Пшонка — що про неї відомо

Дружина Віктора Пшонки Ольга Геннадіївна – не така публічна та скандальна, як він сам. Проте, за даними журналістських розслідувань, вона також причетна до корупційних схем чоловіка. Відомо, що Ольга Пшонка є кандидатом економічних наук, вона свого часу була першою віце-президенткою Донецької торгово-промислової палати. А до переїзду сім’ї до Донецька працювала у Торгово-промисловій палаті Краматорська.

Схоже, дружина Пшонки, як і він сам, дуже побожна. У мережі є інформація про те, що Ольга Пшонка збудувала невелику церкву прямо у своєму офісі торгово-промислової палати у Донецьку. Таким чином вона хотіла, щоб співробітники і вона сама не витрачали час на походи до храмів і могли молитися прямо на робочому місці. Цікаво, що це церква святої княгині Ольги, на честь якої названо саму дружину Пшонки.

"Зі створенням цього храму у всіх нас з’явилася чудова та безцінна можливість щодня бувати в ньому, звівши до мінімуму витрати часу на дорогу для відвідування церкви", — цитує слова Ольги Геннадіївни видання litsa.com.ua.

Також відомо, що Ольга Пшонка була близькою подругою дружини президента Януковича Людмили. Їх поєднувала любов до театру і те, що чоловіки поїхали будувати кар’єру до Києва, а вони залишилися на малій батьківщині в Донецьку.

У січні 2014 року з’явилася інформація про те, що Віктор Янукович дав дружині Генпрокурора та першій віце-президентці Донецької торгово-промислової палати Ользі Пшонці Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

До речі, влітку 2014 року з’явилися чутки, що на той момент 60-річний ексгенпрокурор та втікач Пшонка розлучився з дружиною Ольгою, бо закохався у московську світську левицю Марію Лоренцо. Однак були також домисли про те, що розлучення фіктивне і було реалізовано лише заради того, щоб зберегти сімейні статки родини Пшонки.

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