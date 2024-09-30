Росія збільшить витрати на війну: у бюджет на 2025 рік заклали рекордну суму

Країна агресор планує капітально вкластися у військові витрати

У 2025 році Росія планує збільшити витрати на війну відразу на 23%. Російські державні витрати на національну оборону становитимуть 13,5 трильйонів рублів або 145,32 мільярда доларів США.

Військові витрати з'їдять левову частку від загальних видатків бюджету у 2025 році. Про це стало відомо із матеріалу Reuters.

Підтримка військових та так званої СВО залишаються пріоритетами для бюджету Росії, який був сформований на 2025 рік.

Витрати на національну оборону збільшаться на 23% у 2025 році — вони становитимуть 13,5 трильйонів рублів (145,32 мільярдів доларів). Для порівняння, у 2024 році витрати на оборонку коштували РФ 10,8 трильйона рублів.

Витрати на оборону сягнуть 32% від загального обсягу видатків бюджету в 2025 році, що складе 41,5 трильйона рублів.

Військові витрати 2025 року становитимуть 6,31% ВВП Росії. Журналісти The Bell назвали такі витрати на армію "рекордними".

"У бюджет РФ на 2025 рік заклали рекордні витрати на війну проти України — 13,5 трильйонів рублів. Це більше, ніж передбачалося раніше", — зазначили у виданні.

Повідомляється, що близько 10% загального обсягу видатків на оборону піде на виплати військовослужбовцям.

Нагадаємо, березневий масований обстріл Києва обійшовся ворогові в $300 мільйонів. За даними Повітряних Сил, вночі було збито 31 ракету: 2 балістичні типи "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал" та 29 крилатих Х-101/Х-555.

Свіжі дані за перші місяці 2024 року показали, що ця атака повністю відшкодувалась лише з податку, що сплачується іноземними компаніями, щоб залишити ринок Росії. Цей хитрий збір РФ запровадив після початку своєї "СВО", щоб ускладнити вихід із країни для міжнародних компаній.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ за 26 серпня "настріляли" цілей майже на мільярд доларів. Цього дня Україна зазнала наймасштабнішої атаки за все повномасштабне вторгнення Росії. Окупанти запустили понад сотню ракет і понад сотню дронів.