Страна агрессор планирует капитально вложиться в военные расходы

В 2025 году Россия планирует увеличить расходы на войну сразу на 23%. Российские государственные расходы на национальную оборону составят 13,5 триллиона рублей или 145,32 миллиардов долларов США.

Военные траті съедят львиную долю от общих расходов бюджета в 2025 году. Об этом стало известно из материала Reuters.

Поддержка военных и так называемой СВО остаются приоритетами для бюджета России, который был сформирован на 2025 год.

Расходы на национальную оборону увеличатся на 23% в 2025 году — они составят 13,5 триллионов рублей (145,32 миллиардов долларов). Для сравнения, в 2024 году траты на оборонку обошлись РФ в 10,8 триллионов рублей.

Расходы на оборону составят 32% от общего объема расходов бюджета в 2025 году, что составит 41,5 триллион рублей.

Военные расходы в 2025 году составят 6,31% ВВП России. Журналисты The Bell назвали такие траты на армию "рекордными".

"В бюджет РФ на 2025 год заложили рекордные расходы на войну против Украины — 13,5 триллионов рублей. Это больше, чем предполагалось ранее", — отметили в издании.

Сообщается, что около 10% от общего объема расходов на оборону пойдет на выплаты военнослужащим.

Напомним, мартовский массированный обстрел Киева обошелся врагу в $300 миллионов. По данным Воздушных Сил, ночью была сбита 31 ракета: 2 баллистических типа "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал" и 29 крылатых Х-101/Х-555.

Свежие данные за первые месяцы 2024 года показали, что эта атака полностью возместилась только с налога, уплачиваемого иностранными компаниями, чтобы покинуть рынок России. Этот хитрый сбор РФ ввел после начала своей "СВО", чтобы усложнить выход из страны для международных компаний.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ за 26 августа "настреляли" целей почти на миллиард долларов. В этот день Украина подверглась наиболее масштабной атаке за всё полномасштабное вторжение России. Оккупанты запустили более сотни ракет и более сотни дронов.