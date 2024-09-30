Удари КАБами по Запоріжжю почастішали: військовий експерт розкрив плани росіян

РФ використовує авіацію для обстрілів

Масштабні обстріли Запоріжжя КАБами є ознакою того, що окупанти можуть посилити військові дії на цьому напрямку.

Таким прогнозом поділився засновник Благодійного Фонду "Закриємо небо України" генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

Модернізація росіянами керованих авіаційних бомб може призвести до активізації бойових дій у Запоріжжі, пояснив експерт.

"Схоже, що вони планують бойові дії, можливо, операцію по нашому Запоріжжю. І це робиться безпосереднім (впливом) на місто. На жаль, у росіян з’явилися додаткові можливості за рахунок того, що вони модернізували КАБи і можуть їх застосовувати, запускати з дальності 100 км", – зазначив він.

На думку Романенка, це єдина ознака того, що дії окупантів на Запоріжжі можуть стати інтенсивнішими.

"Безпосередньо на території під Запоріжжям, де знаходяться їхні війська, відзначається розвідками – і нашою, і зарубіжними – концентрація додаткових ресурсів, резервів ворога", – додав він.

Чому російські бомби долітають до Запоріжжя

Вперше росіяни використали КАБи у 2022 році для ударів по Бахмуту, і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів.

"Ворог модернізував свої авіаційні бомби, яких у них дуже багато. Я зараз про ФАБи говорю. І використовують так званий УМПК — універсальний модуль планування та корекції цих бомб, які тепер можуть летіти далі. Він їх раніше застосовував, але відстань змінилася. Стало більше. Фактично до 80 кілометрів", — розповів речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Еспресо".

За його словами, фугасних авіабомб (ФАБ) у росіян залишається дуже багато і вони легко можуть перетворити їх на кориговані авіабомби (КАБ), а тому до загрози варто поставитися з усією серйозністю.

Також нагадаємо, що українські військові змогли значно зменшити кількість російських систем С-300, С-400. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка саме це змусило Росію перейти до використання КАБів у Запоріжжі.