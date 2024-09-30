Не тільки льотчик, який зрадив РФ після обстрілу "Охматдиту": хто ще з росіян перейшов на бік України

На жаль, не повідомляють, чи він взяв приклад з Кузьмінова, який перегнав літак до України

Російська агресія проти мирного населення викликає обурення не лише серед українців, але й у лавах самих їхніх військовослужбовців (хоч це буває і рідко). Деякі представники армії РФ, усвідомлюючи злочинність дій свого керівництва, ухвалюють рішення перейти на бік України.

Зокрема, нещодавно стало відомо про російського пілота, який не зміг змиритися з атаками на цивільні об'єкти. Про це у колонці The Telegraph написав Сергій Кузан, колишній радник Міністерства оборони України.

Як росіяни переходять на бік України

За інформацією Кузана, російський пілот вирішив співпрацювати з українською розвідкою після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Льотчик, який служив у 22-й важкій бомбардувальній авіаційній дивізії (в/ч 06987) на аеродромі Енгельс у Саратовській області, був шокований нападом на мирних жителів. Він звернувся до українського чат-бота та передав секретну інформацію про свій підрозділ.

Пілот надав українській стороні документи з особових справ старших офіцерів дивізії та інші цінні матеріали. Проте деталі переходу на бік України не повідомляються.

Колишній радник Міністерства оборони України Сергій Кузан розповів виданню про інші успішні операції української розвідки із залученням російських військових. Зокрема, він згадав про вербування кадрового військового Данила Алфьорова. Завдяки його допомозі 11 російських військовослужбовців здалися в полон, а також вдалося організувати підрив штабу офіцерів російської армії у 2024 році.

Ще одним прикладом успішної роботи українських спецслужб стала диверсія на російському ракетному кораблі "Серпухов" у Калінінградській області. Операцію здійснив російський моряк, який згодом перетнув кордон і перейшов на бік України.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянин підірвав офіцерів РФ та перейшов на бік України. Зробив він це через систематичні злочини російського командування.