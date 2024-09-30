РФ продаватиме крадене вугілля з Донбасу: хто перший у черзі покупців

Експортуватимуть і морем, і залізницями

Росія планує продавати вугілля видобуте на шахтах тимчасово окупованих міст Донбасу кільком своїм партнерам вже в цьому році. Експорт може відбуватись морем, зокрема, і з порту Маріуполя.

Як повідомляє The Moscow Times, російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається вже у жовтні почати експорт вугілля.

Наразі відомо, що переговори ведуться з потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії.

Джерело знайоме з планами "Донського вугілля" наголошує, що експорт може йти через порти захопленого Росією Маріуполя, Таганрога і Ростова-на-Дону, а також залізницею через Азербайджан та Іран.

Водночас Росія не планує експортувати вугілля через Східний полігон і далекосхідні порти, щоб не створювати конкуренцію з вугільниками Сибіру. Але ймовірність налагодження поставок в Ростовську область та інші регіони півдня Росії розглядається.

Зауважимо, що Україна може вдвічі скоротити виробництво сталі, якщо Росія захопить Покровськ Донецької області. Тому може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є шанс, що війна стане невигідною для Росії і санкції таки потоплять її економіку.