Росія посилить одну з загроз для українців: яка ціна однієї атаки

У РФ продовжать нарощувати виробництво БПЛА, оскільки вони вкладають гроші в "Алабугу"

Росіяни збільшили виробництво дронів-камікадзе "шахед". Тепер вони мають можливість запускати по 50 безпілотників щодня.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, повідомляє РБК-Україна. Він прокоментував інформацію про те, що завод із виробництва "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" на рік раніше запланованого зібрав 6 тисяч "шахедів".

"Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодобово більше", — сказав Катков.

Експерт додав, що росіяни продовжать нарощувати виробництво БПЛА, оскільки вони вкладають гроші в "Алабугу".

Також Катков нагадав, що Україна вже атакувала "Алабугу" дронами. Проте росіян це не змусило зупинити підприємство. Насамперед такі удари мають стати методичними.

"По-друге, вони повинні бути більш потужними з точки зору доставки самих бойових частин, тому що необхідно повністю знищити саме виробниче приміщення. Від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну їм буде холодно, але вони ж від цього працювати не перестануть", — пояснив Катков.

Головред уточнив, що не йдеться про знищення цілої групи виробництв. Річ у тому, що десь виробляються бойові частини, десь якісь компоненти, десь самі дрони. Двигуни постачають із Китаю, але їх десь зберігають.

"Тобто це не про те, що це легко, і пальцями там, чарівною паличкою змахнув і все вирішив. Це комплексне завдання і тому це складно", — підсумував він.

Скільки коштують "шахеди" і скільки коштують атаки по Україні

БПЛА Shahed-136/131 коштуватиме Росії від 49 тис дол, якщо говорити про власне виробництво РФ. А якщо говорити про імпорт з Ірану — до 290 тисяч доларів. Таким чином, атака з десятка "шахедів" коштуватиме Росії в середньому 490 тисяч доларів. Якщо це запуск одразу 50 дронів, то йтиметься про суму у 2,4 млн доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні збивали чорні "Шахеди", якими росіяни атакували Київ та Харків. Виявилося, що вони містилися іноземні компоненти.