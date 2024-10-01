Россия усугубит одну из угроз для украинцев: какова цена одной атаки

В РФ продолжат наращивать производство БПЛА, так как они вкладывают деньги в "Алабугу"

Россияне увеличили производство дронов-камикадзе "шахед". Теперь они имеют возможность запускать по 50 беспилотников ежедневно.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, сообщает РБК-Украина. Он прокомментировал информацию о том, что завод по производству "шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" на год раньше запланированного собрал 6 тысяч "шахедов".

"Это значит, что угроза значительно больше, чем один в 6 тысяч раз. Как можно сказать, насколько угрожающе стало? Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше", — сказал Катков.

Эксперт добавил, что россияне продолжат наращивать производство БПЛА, так как они вкладывают деньги в "Алабугу".

Также Катков напомнил, что Украина уже атаковала "Алабугу" дронами. Однако россиян это не вынудило остановить предприятие. В первую очередь такие удары должны стать методическими.

"Во-вторых, они должны быть более мощными с точки зрения доставки самих боевых частей, так как необходимо полностью уничтожить самое производственное помещение. От того, что даже там условную стенку проломить, ну, им будет холодно, но они же от этого работать не перестанут", — пояснил Катков.

Главред уточнил, что речь не идет об уничтожении целой группы производств. Дело в том, что где-то производятся боевые части, где-то какие-то компоненты, где-то сами дроны. Двигатели поставляют из Китая, но их где-то хранят.

"То есть это ведь не о том, что это легко, и пальцами там, волшебной палочкой взмахнул и все решил. Это комплексная задача и потому это сложно", — подытожил он.

Сколько стоят "шахеды" и во сколько обходятся атаки по Украине

БПЛА Shahed-136/131 обходиться России от 49 тыс долл, если говорить о собственном производстве РФ. А если говорить об импорте из Ирана — до 290 тыс долл. Таким образом, атака из десятка "шахедов" будет стоить России в среднем 490 тысяч долларов. Если это запуск сразу 50 дронов, то речь пойдет о сумме в 2,4 млн долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине сбивали черные "шахеды", которыми россияне атаковали Киев и Харьков. Оказалось, что в них содержались иностранные компоненты.