Вночі росіяни атакували Україну "шахедами" вибухи пролунали у кількох областях та у Києві

Росіяни тероризують нашу країну щоночі

У ніч проти суботи, 28 вересня та під ранок росіяни атакували Україну "шахедами", активно працювала ППО. Вибухи чули у кількох областях, а також у Києві.

Вибух у столиці пролунав близько 5 години ранку. Протиповітряна оборона столиці відпрацювала по російських ударних БПЛА, які спробували атакувати місто, вони були збиті. Уламки впали в Оболонському районі столиці, пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Це була десята повітряна атака на Київ із початку вересня.

Росіяни запустили "шахеди" з південного та північно-східного напрямків. На Київ вони заходили кількома хвилями.

"Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Близько півтора десятка російських ударних дронів, що загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах і на території столиці", — йдеться в повідомленні.

Також вибухи минулої ночі чули під Черкасами о 01:37. Ймовірно, це був результат роботи ППО.

Крім того, невдовзі після опівночі близько першої години ночі пролунав вибух у Дніпрі. Перед ним був вибух у передмісті Дніпра близько 22:30.

Станом на 6:35 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Харківській та Полтавській областях. Для них зберігається загроза ударних БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.