Росія била по наших містах "українськими" шахедами: як це могло статися

Чіпи і різні прилади, бензинові двигуни, які потрібні для збирання дрону — це специфічна категорія товару і в цьому головний нюанс

Подальше придбання комплектуючих для збирання іранських або російських дронів "Шахед" продовжуватиметься без будь-яких проблем. А в перших комплектаціях цих дронів взагалі були українські елементи електричного забезпечення.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" сказав військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що такі комплектуючі належать до специфічної групи товарів, яку не можна безпосередньо пов’язати із війною.

"У перших комплектаціях "шахедів" були навіть українські елементи електричного забезпечення. Так, це не таємниця. Чому? Ці чіпи та різні прилади, бензинові двигуни – це специфічна категорія товару, яку важко прив’язати безпосередньо до війни. Якщо вибухівка, алюмінієва пудра, пил – зрозуміло що це. Тож у частині мікроелектроніки немає жодних проблем із покупкою", — сказав Черник.

Експерт додав, що, наприклад, Іран розміщує замовлення на мікроелектроніку для побутової техніки десь на островах Науру, далі ті розмістили на Кайманових островах, далі Болівія, Перу, Мексика і так доходить до Америки.

"Американська фірма Deal McIntosh або інші, вони ж не продають іранцям і вони не дивляться на цей довгий ланцюжок. Вони дивляться на головного партнера. І пішло все назад і прийшло до Ірану. А хто заборонить Ірану мікроелектроніку, яку вони за документами купили для побутової техніки, використовувати у військовій техніці чи передати росіянам? Ніхто. Це неможливо. Планета Земля майже на 100% живе у режимі капіталізму. Все купується та все продається", — зазначив Черник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні збивали чорні "Шахеди", якими ворог атакував Київ та Харків. Як з’ясувалося, вони містилися іноземні компоненти. Йдеться про деталі, які виробляють у Китаї, Швейцарії та Сполучених Штатах Америки.