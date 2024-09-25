Росіяни модифікували "шахеди" Starlink. Що це їм дає (фото)

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов’язаний з її можливостями щодо дальності польоту

Під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX. Це треба росіянам для того, аби передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО.

Про це повідомляє Defense Express. Журналісти видання отримали фото, на яких видно, що БПЛА був оснащений Starlink.

На опублікованих кадрах також видно супутникову антену, на якій залишилися серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання терміналу Starlink, уточнили у виданні.

У матеріалі також йдеться, що така модифікація шахеда була лише "питанням часу", оскільки росіяни раніше вже експериментували з 4G-модемами з українськими SIM-картами.

"І це засіб отримання зворотного зв’язку з дроном і можливістю передавання інформації з нього та зміна польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed на розвідувальний засіб", — йдеться в повідомленні.

Така "зв’язка" може бути необхідна росіянам для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у разі оснащення дрона камерами — зображення. Також завдяки Starlink і встановленій камері в РФ можуть використовувати Shahed як вкрай далекобійний боражувальний боєприпас із можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов’язаний з її можливостями щодо дальності польоту близько 2000 км і досить значним вільним об'ємом всередині фюзеляжу.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія не отримала від Ірану пускові установки для нових ракет.