"Джус" отримав Героя України посмертно (фото)

Про небо Андрій мріяв з дитинства, в дорослому віці він намагався змінити Повітряні сили на краще

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України": український льотчик Андрій Пільщиков, також відомий за своїм позивним Джус отримав звання героя України посмертно. Пілот загинув 25 серпня 2023 року в Житомирській області під час зіткнення навчально-бойових літаків.

Указ про присвоєння звання "Герой України" розміщений на сайті президента. "Телеграф" нагадає історію знаменитого льотчика.

Джус народився в Харкові. Про небо Андрій мріяв з дитинства. Фотографував літаки, був у першому наборі кадетського центру для підлітків. "Певною мірою, дивлячись на тебе та твоє захоплення авіацією і народилась ідея створення авіаційного навчального кадетського центру для молоді, що мріє про польоти та захоплюється авіацією. А потім був перший твій політ у житті, з нашим пілотом на літаку Х-32-912 " Бекас". Ти впевнено йшов до своєї мрії і став військовим пілотом", — писали про Джуса в Цивільному повітряному патрулі.

Молодий лейтенант Андрій Пільщиков

Джус зі своїм дитячим фото

При першій можливості намагався вступити в Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, однак в нього це не вийшло через проблеми з зором. Тож він вивчився в Харківському авіаційному інституті, зробив корекцію зору і знов подав документи до ХНУПС.

Андрій намагався боротися з радянщиною в Повітряних силах ще до повномасштабного вторгнення. Він пройшов навчання в США та мав досвід польотів на іноземних винищувачах. Свій позивний отримав також на навчаннях в 2018, адже ніколи не замовляв алкогольні напої, а тільки сік "Juice".

Джус на навчаннях в США

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Джус був не на службі. Він повернувся в авіацію та раптово навіть для себе став обличчям легенди. "Привид Києва" лякав окупантів і саме фотографія Джуса розлетілася, як обличчя того легендарного льотчика. Та сам Джус неодноразово наголошував: "Привид Києва" — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил.

"З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах", — кажуть про Андрія у бригаді тактичної авіації Василькова.

Чималу роль зіграв Джус і у виділенні Україні славнозвісних F-16. Проте до їхньої передачі він не дожив. 25 серпня 2023 року авіатроща забрала його життя. Натомість мірю Андрія, політ на F-16 на території України здійснила його мати.

Раніше "Телеграф" розповідав про побратима Андрія Пільщикова та його друга з часів університету Олексія Меся із позивним "Moonfish". Він загинув через рік після Джуса.