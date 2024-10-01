О небе Андрей мечтал с детства, во взрослом возрасте он пытался изменить Воздушные силы к лучшему

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины": украинский летчик Андрей Пильщиков, также известный по своему позывному Джус получил звание героя Украины посмертно. Пилот погиб 25 августа 2023 в Житомирской области во время столкновения учебно-боевых самолетов.

Указ о присвоении звания "Герой Украины" размещен на сайте президента. "Телеграф" напомнит историю знаменитого летчика.

Джус родился в Харькове. О небе Андрей мечтал с детства. Фотографировал самолеты, находился в первом наборе кадетского центра для подростков. "В определенной степени, глядя на тебя и твое увлечение авиацией и родилась идея создания авиационного учебного кадетского центра для молодежи, мечтающей о полетах и увлекающейся авиацией. А потом был первый твой полет в жизни, с нашим пилотом на самолете Х-32-912" Бекас". Ты уверенно шел к своей мечте и стал военным пилотом", — писали о Джусе в Гражданском воздушном патруле.

Молодой лейтенант Андрей Пильщиков

Джус со своим детским фото

При первой возможности пытался поступить в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, однако у него это не получилось из-за проблем со зрением. Он выучился в Харьковском авиационном институте, сделал коррекцию зрения и вновь подал документы в ХНУПС.

Андрей пытался бороться с советщиной в Воздушных силах еще до полномасштабного вторжения. Он прошел обучение в США и имел опыт полетов на иностранных истребителях. Свой позывной получил также на учениях в 2018 году, ведь никогда не заказывал алкогольные напитки, а только сок "Juice".

Джус на учениях в США

Когда началось полномасштабное вторжение, Джус был не на службе. Он вернулся в авиацию и вдруг даже для себя стал лицом легенды. "Призрак Киева" пугал оккупантов и именно фотография Джуса разлетелась, как лицо того легендарного летчика. Но сам Джус неоднократно отмечал: "Призрак Киева" — это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил.

"С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях", — говорят об Андрее в бригаде тактической авиации Василькова.

Немалую роль сыграл Джус и в выделении Украине знаменитых F-16. Однако до их передачи он не дожил. 25 августа 2023 года авиатрость унесла его жизнь. Между тем Андрея, полет на F-16 на территории Украины совершила его мать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о побратиме Андрее Пильщикове и его друге со времен университета Алексее Месе с позывным "Moonfish". Он погиб спустя год после Джуса.