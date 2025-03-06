З 8 Березня! Прикольні картинки та відео на свято

"Телеграф" підготував найсмішніші та найвеселіші картинки та меми зі святом 8 Березня

Міжнародний жіночий день 8 березня вважається одним із найголовніших та найкрасивіших свят.

Цього дня усі дівчата та жінки приймають вітання та подарунки. Напередодні свята буквально всі чоловіки мізкували, який презент вручити представницям прекрасної статі.

Красиві привітання з 8 Березня: листівки та картинки

У зв’язку з цим у мережі виникло безліч жартів, анекдотів та приколів, багато з яких в іронічній формі висміюють традиційну роль жінки та чоловіка цього дня.

"Телеграф" радий підняти настрій всім читачам, тому було прийнято рішення зробити актуальну добірку веселих картинок, мемів та відео-приколів, які також можуть бути використані для поздоровлень з 8 Березня у гумористичній формі:

Смішні відео з 8 Березня