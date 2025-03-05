Ми підготували найкращі дитячі пісні до 8 березня українською мовою. Слова та музика до пісень про маму українською мовою до 8 березня спеціально для вас та ваших дітей

Весна — особлива пора року, адже на неї припадає одне з найсвітліших свят. У калейдоскопі щирих привітань, велике значення мають дитячі поздоровлення.

Ще приємнішим свято зроблять пісні на 8 березня українською мовою про маму для дітей на 8 Березня.

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Пісня на 8 Березня українською мовою: Матінка моя

Чи хмарина в небі хмуриться,

Чи сніжок летить в саду,

Я в вікно дивлюсь на вулицю,

І з роботи маму жду.

Приспів:

Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,

Найкраща в цілім світі матінка моя.

Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,

Найкраща в цілім світі матінка моя.

Не біда, як грім гулятиме,

Дощик сіє (не дарма?).

Лиш згадаю усміх матері,

Й краплі страху вже нема.

Приспів:

Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,

Найкраща в цілім світі матінка моя.

Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,

Найкраща в цілім світі матінка моя.

Обніму я щиро навесні,

Рідну матінку свою,

Дам дарунок їй, збентеженій,

В пісні радість переллю,

Пісня на 8 Березня українською мовою для дітей: Мама і я

Дивуються перехожі, що ми з мамою так схожі,

Як на сонці росинки, як у морі краплинки,

Як веселі сніжинки — мама і я.

Приспів:

Мама і я, мама і я, мама і я, і я.

Мама і я, мама і я, мама і я, і я.

А нас тато вихваляє, що все з мамою встигаєм,

І прибрати, помити, смачно їжу зварити,

Гарні сукні пошити — мама і я.

Приспів:

Мама і я, мама і я, мама і я, і я.

Мама і я, мама і я, мама і я, і я.

Пісня про маму на 8 Березня українською мовою: Там, де мама моя

Зірка з неба впала в золоті жита,

Пісня залунала тиха і проста,

Пісня про стежину в отчому краю,

Пісня про матусю рідную мою!

Приспів:

Там, де мама моя,

Там і сходить зоря!

Там і сходить зоря!

Там, де мама моя,

Там щаслива і я!

Там щаслива і я!

Там, де мама моя,

Відступає зима!

Відступає зима!

Там, де мама моя,

Там і смутку нема!

Там і смутку нема!

Очі материнські, від зорі ясні,

Ранком подарують погляд свій мені,

Руки материнські, її два крила,

Щоб мене матуся обійнять могла.

Приспів:

Там, де мама моя,

Там і сходить зоря!

Там і сходить зоря!

Там, де мама моя,

Там щаслива і я!

Там щаслива і я!

Там, де мама моя,

Відступає зима!

Відступає зима!

Там, де мама моя,

Там і смутку нема!

Там і смутку нема!

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Пісня про маму Аліни Гросу: Мама

Хто мене зігріє в темну ніч?

Хто мені тихенько заспіває?

Ми з тобою, мамо, віч-на-віч.

Знаю я, що кращої немає.

Хай минають дні, летять роки

I, нехай, складне стає так просто.

Може вже й доросла я?

Приспів:

Я не буду казати

Та знай: ми блукаємо між світами.

Але там, де у неба є край

Чути пісню моєї мами.

Я не буду казати

Та знай: ти у мене одна єдина.

Тільки ти чекай.

Мамо, я до тебе лину!

Хто мене зігріє в темну ніч?

Доля, мов ріка, така глибока.

Тільки ми з тобою віч-на-віч,

Ніжна моя мамо синьоока.

Хай минають дні, летять роки

I, нехай, cкладне стає так просто.

Може вже й доросла я?

Приспів. (2)

Пісня для дітей на 8 Березня: Мамин день

День весняний, не морозний,

День веселий та мімозний.

Приспів: Це є мамин, це є мамин, це є мамин день,

Це є мамин, це є мамин, це є мамин день.

День безхмарний і чудовий,

День схвильований, святковий.

Приспів.

День сюрпризів і вітання,

День дарунків і кохання.

Приспів.

Дитяча пісня на 8 Березня: Все починається з мами

Якщо говорити між нами,

То все починається з мами:

І казочка перша у світі,

І сонячна подорож в літо.

Приспів:

Мама — найкраща людина у світі,

Знають це всі — і дорослі, і діти.

Тож поговорим відверто між нами —

В світі усе починається з мами.

Найперші легенькі сніжинки

І сяюче диво — ялинка.

Від мами — і літери, й слово,

І зроблена разом обнова.

Приспів.

Пісня про маму українською Кузьми Скрябіна: Мам

Я завжди мрiяв написати пiсню про маму

Але рiзнi поети всi слова вже сказали

I я не хотiв би повторити когось iз них

Я бiля своєй мами буду завжди маленьким

I як тiльки покличе прибiжу скоренько

тому я їй i написав цi слова

Як мiг

Приспiв:

Мам!

Ти мене вибач що я став дорослим

I вже минула сорок третя осiнь

Як я побачив перший раз свiй дiм

Я може трохи пiздно став її розумiти

I не часто дарував на день народження квiти

I були часи коли я тижнями їй не дзвонив

Але тепер коли вона мене обiймає

I разом iз татком щось про внучку питає

Я з радостю плачу що маю живих батькiв

Приспiв:

Мам!

Ти мене вибач що я став дорослим

I вже минула сорок третя осiнь

Як я побачив перший раз свiй дiм

Мам!

а можна я до тебе завтра приїду

I ми на кухнi не одну годину

Собi на рiзнi теми посидим

Я дякую тобi за то що я вмiю

I я дякую тобi за то що я розумiю

Тi речi якi не пояснюють навiть в книжках

Хай буде бiля тебе завжди ангел-хранитель

I я тоже десь поряд буду завжди бродити

щоб не мiряти наше життя в телефоних дзвiнках

Приспiв:

Мам!

Ти мене вибач що я став дорослим

I вже минула сорок третя осiнь

Як я побачив перший раз свiй дiм

Мам!

а можна я до тебе завтра приїду

I ми на кухнi не одну годину

Собi на рiзнi теми посидим

Мам

Пісня для дітей на 8 Березня: Мамочко моя

У моєї мами очі, наче зорі,

У моєї мами руки золоті.

Ніжно поцілую, квіти подарую,

Бо вона — найкраща у житті!

Приспів:

Мамо, мамочко моя,

Не сумуй і не журись,

Обертається земля,

Я з тобою — посміхнись!

У моєї мами серце лебедине,

У моєї мами руки — два крила,

Ніжно поцілую, квіти подарую,

І слова любові, вдячності, тепла!

Приспів. (2)

Мамо, мамочко моя,

Не сумуй і не журись,

Обертається земля,

Ми з тобою — посміхнись!

Пісня на 8 Березня українською мовою: Мамина казка

Знову вечір наступає, з неба дивляться зірки —

Я до мами пригортаюсь, щоб послухати казки.

Про Дюймовочку чарівну, про Кота у чобітках,

І немов країна дивна розквітає у казках.

П-в:

Милої мами голос лунає.

Мамина казка щастя несе.

Біля матусі я засинаю.

Мамина ласка миліш над усе.

І у снах мене вітають дивні гноми чарівні,

Білосніжка з ними грає, посміхається мені.

Диво-квіти розквітають, і літає диво-птах,

І добро перемагає в світлих маминих казках.

П-в:

Мама пісню заспіває — лине голос чарівний.

У віконце заглядає диво-місяць золотий,

Зорепаду срібна злива світлий дощ на землю ллє.

Я щаслива, я щаслива що матуся в мене є!

П-в:

Сподіваємося, вам сподобалася добірка пісень для дітей про маму на 8 Березня 2025.

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