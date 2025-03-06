Чи забронюють "обмежено придатного" чоловіка, якщо він не пройшов ВЛК

Все залежить від того, що світиться в "Резерв+"

Забронювати від мобілізації працівника можна і без повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак оформити таке бронювання через портал "Дія" вже не можна.

Про це повідомив юрист Ярослав Турчин на порталі "Юристи.UA". До юристів звернувся громадянин із питанням, чи можна оформити бронювання через "Дію", якщо раніше "обмежено придатний" чоловік не пройшов повторну ВЛК.

"Якщо в "Резерв+" не висвітиться, що особа порушила правила військового обліку — то все нормально і бронюванню через "Дію" в автоматичному режимі нічого не завадить", — пояснив Турчин.

Коли бронювання через "Дію" неможливе

Юрист зазначає, що існують випадки, коли бронювання можливе, але оформити його через "Дію" не вийде.

"Якщо буде виявлене порушення військового обліку, то це теж формально не перешкоджає бронюванню, але через "Дію" автоматично не вийде це зробити через відповідні обмеження у функціоналі, які внесені на програмному рівні", — підкреслив правознавець.

Нагадуємо, що компанії, які ще не встигли підтвердити критичність і перебронювати працівників, мають час до 31 березня. До цього моменту поточні бронювання залишатимуться чинними.

Щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно подати заявку виключно через портал "Дія". Якщо працівник вже був заброньований, перед подачею нової заявки потрібно анулювати попереднє бронювання.

Також компанії, які оновили статус критичності, можуть подавати заявки до 1 квітня без стандартної 72-годинної обробки даних.

Раніше "Телеграф" писав, що Уряд розширив перелік працівників, яких можуть забронювати. Мінцифри ще розробляє критерії, яким мають відповідати такі працівники.