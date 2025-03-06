У Трампа дали несподіване визначення війні в Україні

За його словами, має "вступити в дію дипломатія"

Війна в Україні є "проксі-війною" між США та Росією, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він наголосив, що її має бути завершено, проте як це зробити ясності немає.

"Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами — Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією — і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити", — сказав Рубіо в інтерв’ю Fox News, текст якого публікує сайт Державного департаменту США.

Держсекретар додав, що президент США Дональд Трамп вважає війну в Україні "затяжною і безвихідною". На його думку, Київ нібито лише прагне, щоб йому постійно допомагали, а Росія, хоч і досягла певного прогресу, не домінує у війні.

"Це не стратегія", — заявив американський держсекретар.

За словами Рубіо, Сполучені Штати попросили українців не саботувати процес пошуку мирного шляху завершення війни. Однак президент України Володимир Зеленський все ж зробив це, поставивши під сумнів слова віцепрезидента Джей Ді Венса щодо можливостей дипломатії.

На думку Рубіо, саме це стало причиною сварки Зеленського та Трампа в Білому домі. Держсекретар додав, що радий, що Зеленський переглянув своє рішення.

"Важко робити подальші кроки, коли інша сторона конфлікту каже, що вони зовсім не зацікавлені в мирі, і це був саме той меседж, який ми почули. Сподіваюся, це було виправлено. Я сподіваюся, що це буде виправлено більш чітко", — зазначив він.

За його словами, кожна зі сторін (Україна та РФ) матимуть свої вимоги, а США зможуть оцінити, "наскільки вони далекі один від одного". Після цього має "вступити в дію дипломатія".

Як повідомляв "Телеграф", незабаром має відбутися нова зустріч представників України та США. Розмова торкнеться пошуків шляхів досягнення справедливого миру та подальшого двостороннього співробітництва.