Трамп зупинив обмін розвідданими з Україною у важливий момент. Чи зможе хтось замінити США

Київ залежний від розвідувальних можливостей США, зброї великої дальності та протиповітряної оборони

США припинили надавати розвіддані Україні, й це дуже велика проблема, адже 80% розвідданих надходило від союзників, переважно від Сполучених Штатів. Це особливо проблематично зараз, коли ЗСУ майже зупинили російське просування на Донеччині, а рішення США послабить їх.

При цьому Україна все ще продовжує отримувати деякі розвідувальні дані від союзників, розповів представник ЗСУ Politico, не назвавши конкретних країн. Заповнити прогалину для України після зупинки надання даних розвідки США намагається Велика Британія. Генеральний директор Istok Associates Limited, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки Ніл Барнетт констатував, що втрата розвідданих від США стане великою проблемою для України.

"Британці спробують заповнити прогалину. У нас є пункти прослуховування в RAF (одне з командувань Королівських Повітряних сил Великої Британії, — ред.) Акротірі, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але ми, очевидно, не маємо всіх можливостей, які є у американців, і будуть деякі речі, які просто неможливо замінити", — пояснив він.

Що найбільше постраждає від рішення США

Україна стала менш залежною від американських систем озброєнь, ніж це було на початку війни — 40% зброї на передовій, виготовлено в Україні. При цьому значною мірою залежна від розвідувальних можливостей США, зброї великої дальності та протиповітряної оборони.

Пауза в постачанні зброї та обміні розвідданими з боку США може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою на тлі контратак ЗСУ на Донбасі та ударів по російських нафто- та газопереробних заводах. Це також може обмежити ранні попередження України про наближення повітряних атак з боку Росії.

США призупинили обмін розвідданими з Україною — що відомо

Директор ЦРУ Джон Реткліф підтвердив, що обмін розвідданими з Україною припинений за ініціативою США. Це може вплинути не тільки на можливості Сил оборони для атак, а й для захисту. Зокрема, від такого рішення може постраждати ППО.

Деякі західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати припинили обмін усією розвідувальною інформацією з Україною, а не лише тих, які могли бути використані для атак на території Росії. Це рішення було ухвалене після того, як Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Києву через конфлікт з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Білому домі.

Це рішення призвело до того, що деякі види озброєння, такі як американські артилерійські системи HIMARS, фактично були виведені з ладу. Журналіст The Economist Олівер Керолл повідомив, що Америка "відключила ключову лінію зв'язку для сповіщень о 14:00 за Києвом 5 березня.

Проте, як писав "Телеграф", телеканал CBS із посиланням на джерела в адміністрації Трампа повідомив, що США призупинили обмін з Україною не всіма розвідувальними даними. Київ не отримає тільки так звані "летальні дані", в тому числі цілевказівки для систем мобільної ракетної артилерії HIMARS. Водночас ті розвіддані, які дозволяють Україні захищатися, надходять у звичайному режимі.