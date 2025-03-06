Трамп зробив свій найпідліший вчинок щодо України на посаді президента - ЗМІ

Поки армія Путіна готує напади на Україну, США стоятимуть осторонь

Обмін розвідданими США з Україною припинено, що викликало хвилю засудження в бік Дональда Трампа. Це рішення називають "найпідлішим вчинком".

Заборона означає, що США стоятимуть осторонь, поки армія Путіна готує напади на Україну, не надаючи потенційно "рятівних попереджень". Про це йдеться в матеріалі видання The Scotsman.

"Уявіть собі, як жорстокий чоловік підходить до друга ззаду з ножем у руці, але не кричить, не попереджаючи, не вживаючи жодних дій, і просто спостерігає, як розгортається злочин", — пишуть у виданні.

Журналісти додають, є повідомлення про те, що США доручили Великій Британії припинити обмін розвідданими з Києвом, і це твердження лідер консерваторів Кемі Баденок назвав "викликаючим занепокоєнням".

При цьому позиція Великої Британії залишається неоднозначною. Хоча речник прем’єр-міністра підтвердив зобов’язання Британії підтримувати оборону та безпеку України, незрозуміло, чи поширюватиметься ця підтримка на обмін розвідданими США.

Якщо цього не зробити, Британія стане співучасником рішення Трампа. А ось непокора може поставити під загрозу обмін розвідданими між США та Британією, що є життєво важливим для безпеки країни.

Кір Стармер наголосив на необхідності співпраці між США, Великою Британією, Європою та Україною, але ситуація створює дилему для Королівства, змушуючи її орієнтуватися між своїми союзниками.

Генерал сер Річард Ширрефф, колишній заступник Верховного головнокомандувача НАТО в Європі, висловив серйозну стурбованість, заявивши, що Америка продемонструвала, що вона не є надійним союзником, що потенційно може завдати шкоди НАТО.

"Заборона Трампа на обмін розвідданими з Україною, яка тимчасова чи ні, є найпідлішим вчинком його другого президентства на цю мить, надає ще один доказ цієї жахливої, карколомної заяви. Велика Британія повинна переозброїтися", — пишуть журналісти.

Призупинення обміну розвідданими США з Україною — що відомо

Штати зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії, але ще передають дані для ударів по позиціях росіян на окупованих територіях. Пізніше стало відомо про повне припинення обміну розвідувальною інформацією.

Директор ЦРУ підтвердив тотальне припинення постачання зброї та обміну розвідінформацією з Україною.

Таким чином адміністрація Трампа намагається примусово посадити Україну за стіл переговорів з Росією для прискорення завершення війни. При цьому жорсткі вимоги висуваються виключно до офіційного Києва, а не до Москви.

Раніше "Телеграф" писав, що високопоставлені представники адміністрації Дональда Трампа провели таємні переговори з українськими політиками. Зустрічі відбулися саме тоді, коли Вашингтон активно тисне на українського лідера.