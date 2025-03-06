Поховали в рідній Україні: який вигляд має могила зірки фільму "Операция "Ы" Приходька

Чоловік помер у 89 років

Володимир Приходько був українським актором, який запам'ятався стрічками "Джентльмени удачі", "Вічний поклик", "Операція "И" та інші пригоди Шурика". В останній картині також грала відома акторка Наталія Селезньова. Артист помер у 2023 році.

"Телеграф" розповість про кар'єру українського актора та де його поховали.

Що відомо про Володимира Приходько

Майбутній актор народився у 1933 році у Мерефі, що на Харківщині. Навчався у торговельно-кулінарній школі, після завершення якої почав працювати на заводі. З дитинства Володимир почав грати футбол. Входив до місцевих клубів "Будівельник" ("Авангард"), а згодом перейшов у "Авангард" ("Металіст").

Через серйозну травма Приходько завершив спортивну кар'єру. Певний час лікувався у П'ятигорську. У 1958 році чоловіка запросили грати у команду міста Шахти. Незадовго Володимир знову отримав травму й остаточно зав'язав із футболом.

Одного дня Приходько побачив оголошення про набір у театральну студію й захотів спробувати себе. Він навчався у Харківському театральному інституті. Після закінчення вишу його скерували до Сімферопольського драматичного театру.

Приходько грав у Сімферопольському театрі, фото з мережі

Згодом актор перебрався до Москви, де працював у театрі імені Станіславського. Там він навчався у музичному училищі імені Гнесіних. Невдовзі почав співпрацювати з компанією "Мосфільм". Дебютною стала роль матроса у фільмі "Оптимістична трагедія".

У 1965 році Приходько зіграв ув'язненого на 15 днів у частині "Напарник" стрічки "Операція "И" та інші пригоди Шурика". Це дало йому широку впізнаваність та можливість далі розвивати акторську кар'єру.

Володимир Приходько у "Операція "И" та інші пригоди Шурика", фото з мережі

Також Приходько перевтілювався у солдата-затягувача пісень у фільмі "Війна і мир", водія — у "Джентльменах удачі", охоронця в'язниці — у "Вічному поклику". Мав епізодичну роль у фільмі "Дванадцять стільців".

Володимир Приходько у "Війна і мир", фото з мережі

Загалом Приходька вважають майстром епізоду. Його творчий доробок налічує 55 фільмів, зокрема "Трактир на П'ятницькій", "Народжена революцією", "Вам і не снилося", "Якби я був начальником", "Приватна особа", "Повернення Будулая".

Володимир Приходько у "Трактир на П'ятницькій", фото з мережі

Приходько був одружений на жінці Наталі, з якою мав доньку Оксану. Однак шлюб не був тривалим. У 90-х актор залишив ексдружині та доньці квартиру у Москві, а сам повернувся у рідну Мерефу.

Після розпаду Радянського Союзу Приходька припинили запрошувати в кіно. Так чоловік жив у скромному домі разом з хворою мамою. Він займався риболовлею, збором грибів і городництвом.

У 2013 році Приходько приїхав на програму російського телебачення, де зустрівся з донькою Оксаною. Там жінка розповіла, що батько не сплачував аліменти її матері та бачився з нею лише раз. Також вона звинуватила батька у спробі зґвалтування, коли їй було 17 років. Володимир відповів, що прощає їй цю брехню.

Володимир Приходько та донька Оксана, фото з мережі

Смерть і могила Володимира Приходька

Актор помер у червні 2023 року у Мерефі, але про це стало відомо лише через місяць. Йому було 89 років. Приходька поховали на місцевому Артемівському кладовищі. Чоловіку встановили дерев'яний хрест, на який причепили його портрет. Помітно, що місце поховання розташоване на краю цвинтаря. Можливо, актору вже встановили пам'ятник, однак нових світлин могили у мережі немає.

Могила Володимира Приходька, фото Олександра Кравцова

Могила Володимира Приходька, фото Олександра Кравцова

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