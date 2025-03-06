Неподалік Дніпра міг пролетіти пасажирський літак. Як це можливо і куди прямував (фото)

Це не перший схожий випадок

Моніторингові системи зафіксували проліт літака російської авіакомпанії "Аерофлот" над територією України. Літак, що здійснював рейс SU2133 за маршрутом Стамбул – Москва, нібито був помічений у повітряному просторі Дніпропетровської області.

За даними сервісу Airnavradar, повітряне судно вилетіло із Стамбула о 18:46 та повинно було прибути до Москви о 23:30 за місцевим часом. Останнє відоме місцеперебування літака було зафіксовано над Бєлгородською областю РФ.

Варто зазначити, що повітряний простір України офіційно закритий для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри це, час від часу моніторингові сервіси фіксують польоти літак над українською територією.

Такі випадки можуть пояснюватися кількома факторами:

збої в роботі наземних приймальних станцій;

передача спотворених координат про місцеперебування літака;

проблеми в роботі GPS через активне використання засобів радіоелектронної боротьби;

помилки в обробці даних на серверах Airnavradar.

Нагадаємо, це не перший подібний зафіксований випадок. Наприклад, на роковини повномасштабного вторгнення над Україною були зафіксовані одразу два пасажирські літаки, що прямували з Москви.