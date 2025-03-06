Неподалік Дніпра міг пролетіти пасажирський літак. Як це можливо і куди прямував (фото)
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Це не перший схожий випадок
Моніторингові системи зафіксували проліт літака російської авіакомпанії "Аерофлот" над територією України. Літак, що здійснював рейс SU2133 за маршрутом Стамбул – Москва, нібито був помічений у повітряному просторі Дніпропетровської області.
За даними сервісу Airnavradar, повітряне судно вилетіло із Стамбула о 18:46 та повинно було прибути до Москви о 23:30 за місцевим часом. Останнє відоме місцеперебування літака було зафіксовано над Бєлгородською областю РФ.
Варто зазначити, що повітряний простір України офіційно закритий для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри це, час від часу моніторингові сервіси фіксують польоти літак над українською територією.
Такі випадки можуть пояснюватися кількома факторами:
- збої в роботі наземних приймальних станцій;
- передача спотворених координат про місцеперебування літака;
- проблеми в роботі GPS через активне використання засобів радіоелектронної боротьби;
- помилки в обробці даних на серверах Airnavradar.
Нагадаємо, це не перший подібний зафіксований випадок. Наприклад, на роковини повномасштабного вторгнення над Україною були зафіксовані одразу два пасажирські літаки, що прямували з Москви.