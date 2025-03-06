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Неподалік Дніпра міг пролетіти пасажирський літак. Як це можливо і куди прямував (фото)

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Літак помітили біля Дніпра Новина оновлена 06 березня 2025, 09:37
Літак помітили біля Дніпра. Фото Колаж "Телеграф"

Це не перший схожий випадок

Моніторингові системи зафіксували проліт літака російської авіакомпанії "Аерофлот" над територією України. Літак, що здійснював рейс SU2133 за маршрутом Стамбул – Москва, нібито був помічений у повітряному просторі Дніпропетровської області.

За даними сервісу Airnavradar, повітряне судно вилетіло із Стамбула о 18:46 та повинно було прибути до Москви о 23:30 за місцевим часом. Останнє відоме місцеперебування літака було зафіксовано над Бєлгородською областю РФ.

Варто зазначити, що повітряний простір України офіційно закритий для цивільної авіації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри це, час від часу моніторингові сервіси фіксують польоти літак над українською територією.

Такі випадки можуть пояснюватися кількома факторами:

  • збої в роботі наземних приймальних станцій;
  • передача спотворених координат про місцеперебування літака;
  • проблеми в роботі GPS через активне використання засобів радіоелектронної боротьби;
  • помилки в обробці даних на серверах Airnavradar.

Нагадаємо, це не перший подібний зафіксований випадок. Наприклад, на роковини повномасштабного вторгнення над Україною були зафіксовані одразу два пасажирські літаки, що прямували з Москви.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Повітряний простір