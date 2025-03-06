На місто в Південній Кореї скинули вісім бомб: є поранені (відео)

Люди отримали травми

У місті Почхон південнокорейський винищувач під час навчань помилково скинув бойові боєприпаси поза зоною полігону. Семеро людей отримали поранення, двоє з них — серйозні.

Військовий літак КF-16 випадково скинув вісім бомб MK-82 за межами тренувального полігону в місті Почхон, розташованому приблизно за 42 кілометри від столиці Сеула. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Інцидент трапився о 10:04 за місцевим часом під час планових навчань військово-повітряних сил країни. Місто Почхон розташоване на відстані близько 35 кілометрів від кордону з Північною Кореєю.

Військове командування Південної Кореї вже виступило з офіційними вибаченнями за завдану шкоду та розпочало розслідування причин помилки пілота. Наразі деталі події продовжують з'ясовувати.

Видання зазначає, що винищувачі KF-16 регулярно беруть участь у спільних військових навчаннях Південної Кореї та США, спрямованих на підготовку до можливої агресії з боку КНДР. Такі навчання проводяться і зараз.

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