Глобальне потепління без гальм: в полярних регіонах катастрофічно тане лід

Земля б’є нові антирекорди

Світ продовжує стрімко нагріватися, і це дедалі більше впливає на найхолодніші куточки планети. У лютому 2025 року площа морського льоду, що вкриває полярні регіони Землі, сягнула історичного мінімуму.

Про це повідомляють дослідники Європейської служби зі зміни клімату Copernicus. Попередній антирекорд був зафіксований у 2023 році. За словами вчених, причиною цього є значне підвищення температури в регіоні.

Ці дані підтверджує і Національний центр даних про сніг і лід (NSIDC, США). В деяких частинах Арктики температура перевищувала середню норму на 20 градусів, що в поєднанні з аномально теплими океанськими водами прискорило танення льоду. За спостереженнями NSIDC, арктичний морський лід зменшився на 220 тисяч кв. км (85 тисяч кв. миль в оригінальному дослідженні) порівняно з попередніми рекордами, що свідчить про безперервну тенденцію скорочення льодовикового покриву.

Антарктида, яка донедавна не демонструвала стабільного зменшення морського льоду, тепер також занепокоює науковців. З 2017 року дослідники спостерігають різке зменшення площі льоду в регіоні, особливо в літній період.

Наслідки цієї тенденції можуть бути катастрофічними. Втрата морського льоду загрожує як місцевим громадам, які стикаються з ерозією берегів та змінами у харчовому ланцюгу, так і всьому світу через ефект "теплового зворотного зв’язку". Менше льоду означає більше поглинання сонячної радіації океанами, що ще більше пришвидшує потепління.

Вчені вже назвали лютий — третім найтеплішим на планеті. Смуга рекордних або білярекордних температур, яка розпочалась понад рік тому триває вже 20 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при збереженні такого темпу танення льодовиків, весь морський лід може розтанути вже до середини цього століття. Наслідки непередбачувані. Танення льодовиків вже породило новий вид археології. Вчені знаходять у танучих льодовиках артефакти минулих епох.