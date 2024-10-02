Чисельність населення – не головне. На яке запитання має відповісти Всеукраїнський перепис

Держстат намагався навіть використовувати супутникові знімки

В Україні більш як 20 років не було перепису населення, тому Держстат шукає альтернативні джерела для отримання достовірної статистики щодо кількості людей, які живуть у країні. Однак було б непрофесійно називати проміжні дані, отримані за певною методологією, хоч і близькі до реальності.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Державної служби статистики Ігор Вернер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не така песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат".

За його словами, чисельність населення рахували за допомогою даних мобільних операторів. Ще одним способом може бути аналіз банківських транзакцій. Однак вони не відповідають на одне важливе запитання.

– Ми розглядаємо можливість співпраці з банками не в частині оцінки чисельності населення, а в частині домогосподарств. А як перепис населення?.. Ну ми ж розуміємо, що діти не мають банківських карток. А це – вагома категорія громадян. Так, це можна дорахувати, наприклад, взяти дані Міносвіти, – каже очільник Держстату.

Він пояснює, що перепис населення має відповісти на запитання не "скільки нас", а, насамперед, "які ми"?

– Скільки чоловіків, скільки жінок, якого віку, як ми освічені, працюємо чи не працюємо. Тим паче, як банківську картку прив'язати до конкретного місця проживання людини? Ми можемо сказати, скільки по Україні наявного населення, але цієї інформації явно не достатньо. Потрібна ще інформація, скільки людей в конкретній місцевості.

До речі, ми намагалися навіть супутникові знімки використовувати. Є методологія, яка дозволяє оцінювати чисельність населення по фотографіях будівель, – додав Ігор Вернер.

Раніше голова Держстату пояснив "Телеграфу", як рахують споживчий кошик і вираховують індекс споживчих цін.