Українці не бачать зростання зарплат у своєму гаманці? У Держстаті назвали причину

Поки робітники скаржаться на низькі зарплати, роботодавці змушені піднімати платню

Через повномасштабну війну з РФ і втрату надійних джерел інформації Держстат перестав публікувати дані по середніх зарплатах у регіонах, а подає статистику праці одразу по всій Україні. Іноді це викликає обурення пересічних громадян, які не бачать у своєму гаманці зростання зарплати на 22,5% до показника минулого року.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Державної служби статистики Ігор Вернер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не така песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат"

— Рівень репрезентативності даних навіть у тих областях, де, умовно, немає війни (не ведуться активні бойові дії), недостатній для того, щоб якісно представляти це явище по регіонах. А якщо ми опублікуємо дані про якусь одну область, а про іншу не опублікуємо, то порушимо всю систему, — каже голова Держстату.

На його думку, річ у психології, оскільки люди звикли купувати одні й ті ж товари в одних і тих же магазинах — вони бачать зростання ціни певної категорії продуктів, і відмічають, що є певна інфляція. Однак при цьому громадяни не завжди можуть порівняти ціни у магазинах по всьому населеному пункту чи області. А ще є Київ і обласні центри.

— Так само і щодо заробітної плати, — пояснює Ігор Вернер. — Давайте порівняємо маленьке містечко на 10-20 тисяч жителів і місто-мільйонник і рівень життя. І те, що не у всіх зростає заробітна плата — це зрозуміло. Але в цей час роботодавці скаржаться, що змушені піднімати заробітну плату, тому що не можуть найняти працівників.

Емоційно я розумію всіх людей. Але наша методологія є визнаною. У нас були адаптовані глобальні оцінки, які проводив Євростат і міжнародні організації. Вони нашу методологію вздовж і впоперек перевірили. І наші дані [щодо заробітної плати], розраховані за цією методологією, збігаються з даними Пенсійного фонду, а розбіжність — лише в межах статистичної похибки.

Тому я розумію обурення громадян, які не бачать змін. А інші громадяни кажуть: "Хіба це зростання?" або: "У мене зросла зарплата, але не зросла настільки". А ті, у кого зросла більше, не не хочуть повідомляти про це на загал. А ми в методології враховуємо всіх.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, кому точно не підвищать зарплати 2025 року.