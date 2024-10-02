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Українці не бачать зростання зарплат у своєму гаманці? У Держстаті назвали причину

Автор
Ігор Тимофєєв
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Через особливості оприлюднення середніх зарплат не всі українці бачать їхнє зростання
Через особливості оприлюднення середніх зарплат не всі українці бачать їхнє зростання. Фото Shutterstock

Поки робітники скаржаться на низькі зарплати, роботодавці змушені піднімати платню

Через повномасштабну війну з РФ і втрату надійних джерел інформації Держстат перестав публікувати дані по середніх зарплатах у регіонах, а подає статистику праці одразу по всій Україні. Іноді це викликає обурення пересічних громадян, які не бачать у своєму гаманці зростання зарплати на 22,5% до показника минулого року.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Державної служби статистики Ігор Вернер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не така песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат"

— Рівень репрезентативності даних навіть у тих областях, де, умовно, немає війни (не ведуться активні бойові дії), недостатній для того, щоб якісно представляти це явище по регіонах. А якщо ми опублікуємо дані про якусь одну область, а про іншу не опублікуємо, то порушимо всю систему, — каже голова Держстату.

На його думку, річ у психології, оскільки люди звикли купувати одні й ті ж товари в одних і тих же магазинах — вони бачать зростання ціни певної категорії продуктів, і відмічають, що є певна інфляція. Однак при цьому громадяни не завжди можуть порівняти ціни у магазинах по всьому населеному пункту чи області. А ще є Київ і обласні центри.

— Так само і щодо заробітної плати, — пояснює Ігор Вернер. — Давайте порівняємо маленьке містечко на 10-20 тисяч жителів і місто-мільйонник і рівень життя. І те, що не у всіх зростає заробітна плата — це зрозуміло. Але в цей час роботодавці скаржаться, що змушені піднімати заробітну плату, тому що не можуть найняти працівників.

Емоційно я розумію всіх людей. Але наша методологія є визнаною. У нас були адаптовані глобальні оцінки, які проводив Євростат і міжнародні організації. Вони нашу методологію вздовж і впоперек перевірили. І наші дані [щодо заробітної плати], розраховані за цією методологією, збігаються з даними Пенсійного фонду, а розбіжність — лише в межах статистичної похибки.

Тому я розумію обурення громадян, які не бачать змін. А інші громадяни кажуть: "Хіба це зростання?" або: "У мене зросла зарплата, але не зросла настільки". А ті, у кого зросла більше, не не хочуть повідомляти про це на загал. А ми в методології враховуємо всіх.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, кому точно не підвищать зарплати 2025 року.

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#Держстат #Середня зарплата #Ігор Вернер