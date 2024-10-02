Численность населения – не главное. На какой вопрос должна ответить Всеукраинская перепись
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Госстат пытался даже использовать спутниковые снимки
В Украине более 20 лет не было переписи населения, поэтому Госстат ищет альтернативные источники для получения достоверной статистики по количеству людей, живущих в стране. Однако было бы непрофессионально называть промежуточные данные, полученные по определенной методологии, хоть и близкие к реальности.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.
Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Количество украинцев не так пессимистично": глава Госстата о переписи населения, инфляции и настоящем росте зарплат".
По его словам, численность населения считали с помощью данных мобильных операторов. Еще одним способом может являться анализ банковских транзакций. Однако они не отвечают на один важный вопрос.
– Мы рассматриваем возможность сотрудничества с банками не в части оценки численности населения, а в части домохозяйств. А в качестве переписи населения?.. Ну мы же понимаем, что дети не имеют банковских карт. А это – весомая категория граждан. Да, это можно досчитать, например, взять данные Минобразования, – говорит глава Госстата.
Он объясняет, что перепись населения должна ответить на вопрос не "сколько нас", а прежде всего "какие мы"?
– Сколько мужчин, сколько женщин, какого возраста, как мы образованы, работаем или не работаем. Тем более, как банковскую карту привязать к конкретному месту жительства человека? Мы можем сказать, сколько по Украине населения, но этой информации явно недостаточно. Нужна еще информация сколько людей в конкретной местности.
Кстати, мы пытались даже использовать спутниковые снимки. Есть методология, которая позволяет оценивать численность населения по фотографиям зданий, – добавил Игорь Вернер.
Ранее глава Госстата объяснил "Телеграфу", как считают потребительскую корзину и высчитывают индекс потребительских цен.