Численность населения – не главное. На какой вопрос должна ответить Всеукраинская перепись

Госстат пытался даже использовать спутниковые снимки

В Украине более 20 лет не было переписи населения, поэтому Госстат ищет альтернативные источники для получения достоверной статистики по количеству людей, живущих в стране. Однако было бы непрофессионально называть промежуточные данные, полученные по определенной методологии, хоть и близкие к реальности.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Количество украинцев не так пессимистично": глава Госстата о переписи населения, инфляции и настоящем росте зарплат".

По его словам, численность населения считали с помощью данных мобильных операторов. Еще одним способом может являться анализ банковских транзакций. Однако они не отвечают на один важный вопрос.

– Мы рассматриваем возможность сотрудничества с банками не в части оценки численности населения, а в части домохозяйств. А в качестве переписи населения?.. Ну мы же понимаем, что дети не имеют банковских карт. А это – весомая категория граждан. Да, это можно досчитать, например, взять данные Минобразования, – говорит глава Госстата.

Он объясняет, что перепись населения должна ответить на вопрос не "сколько нас", а прежде всего "какие мы"?

– Сколько мужчин, сколько женщин, какого возраста, как мы образованы, работаем или не работаем. Тем более, как банковскую карту привязать к конкретному месту жительства человека? Мы можем сказать, сколько по Украине населения, но этой информации явно недостаточно. Нужна еще информация сколько людей в конкретной местности.

Кстати, мы пытались даже использовать спутниковые снимки. Есть методология, которая позволяет оценивать численность населения по фотографиям зданий, – добавил Игорь Вернер.

Ранее глава Госстата объяснил "Телеграфу", как считают потребительскую корзину и высчитывают индекс потребительских цен.