Не тільки інтеграція з ЄС: голова Держстату назвав три причини, чому статистика важлива під час війни

Служба активно шукає альтернативні джерела для інформації, каже Ігор Вернер

В умовах повномасштабної війни з Росією Державній службі статистики стало значно складніше збирати інформацію та передавати її органам вищої влади України, і на те є три вагомі причини. Однак є ще три причини, чому таку інформацію все одно потрібно збирати навіть під час воєнного стану.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів очільник Держстату Ігор Вернер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Кількість українців не така песимістична": голова Держстату про перепис населення, інфляцію та справжнє зростання зарплат"

— Неймовірно важко [надавати якісну статистику та збирати інформацію]. Чому? Подекуди ми втратили традиційні джерела інформації. З березня 2022 року у підприємств і організацій з'явилося право не подавати звіти до органів державної статистики. Закон так дозволяє. А хтось і не може звітувати, бо потужності розбомбили, або підприємство не встигло провести релокацію, — називає Ігор Вернер перші дві причини неможливості отримувати актуальну статистику.

Ще одна причина — втрата адміністративних джерел і даних інших органів влади.

— Це змушує нас більш активно вишукувати альтернативні джерела для інформації. Крім того, там, де нам не вистачає [даних], застосовуємо математичні і статистичні методи, завдяки яким можемо провести дооцінки і розрахувати статистичну інформацію, — пояснює голова Держстату.

За його словами, зараз йдуть перемовини з Європейським Союзом, і ключове, на що звертають увагу партнери України, — це саме статистика.

— Ще більшої актуальності статистична інформація набуває в період війни та післявоєнний період, тобто в період відновлення, коли будуть великі інвестиції й треба буде дивитися, як ці інвестиції спрацюють. Тому партнери зараз конче зацікавлені в якісній офіційній статистиці та інтеграції української статистичної системи в європейську, — називає Ігор Вернер три причини для збирання якісної статистики.

Раніше "Телеграф" писав, що ЄС та понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію про відновлення України. Один з її пунктів передбачає надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів, частина з яких будуть спрямовані на оборонні потреби.