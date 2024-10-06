У Києві та низці областей за ніч кілька разів оголошували тривогу: де пролунали вибухи (оновлено)

Усіх просять перебувати у укриттях

У ніч на 6 жовтня у кількох областях, а також у столиці України, оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов’язано з загрозою застосування російськими військовими балістики, дронів "шахед", а також керованих авіаційних бомб.

Так, тривога була оголошена у всіх областях, крім частини західних. Місцеві пабліки пишуть, що вибухи лунали в Києві та Борисполі Київської області, а також в Одесі та передмісті.

Станом на 00:00 державний кордон України перетнули понад 50 ворожих "шахедів". Моніторингові Telegram-канали повідомляли, що у низці областей працює ППО. Була також загроза застосування балістичних ракет у бік Харківщини та Сумської області.

На 03:20 над Україною було зафіксовано 10 безпілотних літальних апаратів. Водночас у Києві було чути вибухи.

Станом на 06:30 ситуація щодо повітряної тривоги в країні така:

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Київська міська військова адміністрація повідомляє, що росіяни застосували проти Києва безпілотники. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

"Повітряна тривога в місті оголошувалась тричі і тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БПЛА, виявлені в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо у місті без руйнувань та постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 1 жовтня російські військові атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок в одному з районів міста. Відомо, що є загиблі та постраждалі.

Додамо, що 22 вересня російські війська вперше атакували Запоріжжя авіабомбами.