В Киеве и ряде областей за ночь несколько раз объявляли тревогу: где раздались взрывы (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях

В ночь на 6 октября в нескольких областях, а также в столице Украины, объявляли сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой применения российскими военными баллистики, дронов "шахед", а также управляеміх авиационных бомб.

Так, тревога была объявлена во всех областях, кроме части западных. Местные паблики пишут, что взрывы гремели в Киеве и Борисполе Киевской области, а также в Одессе и пригороде.

По состоянию на 00:00 государственную границу Украины пересекли более 50 вражеских "шахедов". Мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что в ряде областей работает ПВО. Была также угрозы применения баллистических ракет в сторону Харьковщины и Сумской области.

К 03:20 над Украиной было зафиксировано 10 беспилотных летательных аппаратов. В то же время в Киеве были слышны взрывы.

По состоянию на 06:30 ситуация по воздушной тревоге в стране следующая:

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Киевская городская военная администрация сообщает, что россияне применили против Киева беспилотники. Дроны заходили волнами и по разным направлениям.

"Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). Предварительно в городе без разрушений и пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 1 октября российские военные атаковали Запорожье КАБами. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом в одном из районов города. Известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, что 22 сентября российские войска впервые атаковали Запорожье авиабомбами.