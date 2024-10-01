В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги: що відомо (оновлюється)

Усіх просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження

В Одесі було оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою. Незабаром у місті пролунав вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов. Він зазначив, що є погрози обстрілу з боку тимчасово окупованого Криму.

"У місті чути вибух! Працюють наші захисники", — зазначив він.

Перед цим у Повітряних силах України наголошували на тому, що для Одеси є ракетна небезпека. Пізніше було повідомлено, що у бік міста зафіксовано розвідувальну БПЛА.

У місцевих пабліках пишуть, що вибух був на Одещині. Наразі обставини події встановлюються.

О 13:00 був відбій повітряної тривоги, але вже за три хвилини її знову оголосили. Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 1 жовтня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Під час повітряної тривоги у місті прогриміла серія потужних вибухів. Моніторингові канали повідомили, що пуски авіабомб вороги здійснили з району тимчасово окупованого Мелітополя.