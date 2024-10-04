Росія атакувала Україну ракетами і КАБ: де вже були вибухи

Вибухи чули одразу у кількох областях

Увечері 4 жовтня Росія розпочала масовану атаку по кількох областях України. Повітряні сили ЗС України попереджали про запуски росіянами керованих авіаційних бомб та ракет одразу в декількох напрямках.

Вибухи зафіксували у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Сумській областях. Тим часом у тимчасово окупованому Криму місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Керчі.

Перші повідомлення про вибухи надійшли із Запорізької області. Начальник ОВА Іван Федоров підтвердив інформацію. За попередньою інформацією, удари припали на Комишуваху.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про вибухи в місті. Повітряні сили підтвердили рух ракети в напрямку обласного центру.

Повітряну тривогу оголосили у багатьох містах України

На Сумщині також зафіксували вибухи. Мер Конотопа підтвердив інформацію. Військові попередили про запуск КАБів у напрямку області та рух ракети через регіон у західному напрямку.

Близько 21:10 місцеві жителі повідомили про щонайменше чотири вибухи над Керчю. Окупаційна влада напередодні оголосила про військові навчання, проте в соцмережах поширюють інформацію про ракетну небезпеку на півострові.

У Севастополі призупинили рух морського транспорту. Та жодної реакції самопроголошеної влади наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни знову вдарили КАБами по Харкову. Та зупинити кривавих маніяків можна лише рішучими діями, вважає Олександр Коваленко.