Усиновити дитину, щоб "відкосити" від мобілізації? Глава Держслужби у справах дітей пояснив, чи це можливо

Процес усиновлення в Україні, як часто кажуть самі українці, дуже "забюрократизований"

Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромильський прокоментував історії, які періодично з’являються у мережі про нібито усиновлення дітей для того, щоб уникнути мобілізації. Він переконаний, що це поодинокі випадки.

Про це і не лише він розповідав в інтерв’ю "Телеграфу": "Діти в Італії мріють про борщ та манну кашу": як українських сиріт планують повертати додому і чому іноземцям відмовляють в усиновленні

"Якщо у кого є бажання зловживати, це моніториться і вживаються заходи реагування. Я чітко розумію, що таких випадків не багато. Це не масове явище. Зокрема, усиновлення – це складний процес, який передбачає ретельну перевірку та дотримання багатьох процедур. Стати усиновлювачем тільки щоб уникнути мобілізації чи виїзду за кордон – це не так просто, як може здатися", — зазначив він.

Добромильський додав, що процес усиновлення в Україні, як кажуть самі українці, дуже "забюрократизований". При цьому він не є найскладнішим у Європі.

"У багатьох країнах, коли йшли військові дії, взагалі було припинено усиновлення. У нас припинено лише міжнародне усиновлення, а усиновлення всередині розвивається", — зазначив голова Держслужби у справах дітей.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні виявили хитру схему для звільнення з армії. Чоловіки оформляли розлучення з дружинами та ставали єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей.