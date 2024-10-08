Усыновить ребенка, чтобы "откосить"от мобилизации? Глава Госслужбы по делам детей объяснил, возможно ли это

Процесс усыновления в Украине, как часто говорят сами украинцы, очень "забюрократизирован"

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский прокомментировал истории, которые периодически появляются в сети о якобы усыновлении детей для того, чтобы избежать мобилизации. Он убежден, что это единичные случаи.

Об этом и не только он рассказывал в интервью "Телеграфу": "Дети в Италии мечтают о борще и манной каше": как украинских сирот планируют возвращать домой и почему иностранцам отказывают в усыновлении

"Если у кого есть желание злоупотреблять, это мониторится и принимаются меры реагирования. Я четко понимаю, что таких случаев не много. Это не массовое явление. В частности, усыновление – это сложный процесс, который предполагает тщательную проверку и соблюдение многих процедур. Стать усыновителем только во избежание мобилизации или выезда за границу – это не так просто, как может показаться", — отметил он.

Добромильский добавил, что процесс усыновления в Украине, как часто говорят сами украинцы, очень "забюрократизирован". При этом он — не самый сложный в Европе.

"Во многих странах, когда шли военные действия, вообще было прекращено усыновление. У нас прекращено только международное усыновление, а усыновление внутри развивается", — отметил глава Госслужбы по делам детей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине обнаружили хитрую схему для увольнения из армии. Мужчины оформляли развод с женами и становились единственными опекунами своих несовершеннолетних детей.