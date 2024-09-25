Які потрібні документи для оформлення відстрочки через усиновлення дитини

Для оформлення "броні" потрібно підтвердити статус дитини

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Підставами для отримання відстрочки можуть стати сімейні обставини.

Зокрема, це стосується громадян, які усиновили неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" розповів, які потрібні документи для такої відстрочки.

Усиновителю необхідно подати до територіального центру комплектування два документи:

витяг із рішення відповідних органів про надання дитині статусу сироти або позбавленої батьківської опіки;

судове рішення про усиновлення.

Однак спочатку потрібно буде підтвердити статус дитини. Для цього надається витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині цього статусу.

Після підтвердження цих документів, військкомат має надати відстрочку, яку фіксують у військовому квитку або видають відповідну довідку.

Нагадуємо, що право на відстрочку мають багатодітні батьки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей на утриманні. Які документи потрібні для оформлення:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів :

: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю);

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьками, яке є військовозобов'язаним, або

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьками у їх вихованні, або

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положення статті 315 Цивільного процесуального кодексу України,

договір про виплату аліментів на дитину.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. Якщо комісія відмовляє у відстрочці, то людину направляють на медогляд для визначення придатності до служби.