Не тільки хворим та залежним: кому не можна всиновлювати дітей (інфографіка)

Є ряд критеріїв, яким мають відповідати майбутні батьки

В Україні попри воєнний стан не забороняється усиновлення дітей. Проте у цьому питанні є деякі виключення.

Про це повідомили у Державній службі України у справах дітей. Там зазначили, що деякі категорії людей, які не можуть усиновити дитину.

Зокрема, це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям (у тому числі психічні). Також заборонено усиновлювати людям з алкогольною та наркотичною залежністю, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу), або мають кримінальну історію.

У Держслужбі у справах дітей наголосили, що наявність принаймні одного з факторів у дружини або чоловіка може стати причиною для відмови в усиновленні. Крім того, усиновлювач має бути старшим 21 року. Виняток можливий лише для родича дитини.

"Першочергово ми маємо враховувати права і потреби дитини, яка може бути усиновлена. У нашій роботі принцип дитиноцентризма є основоположним. Саме тому службами у справах дітей на місцях здійснюється ретельна перевірка документів кандидатів в усиновлювачі, щоб переконатись, що вони можуть бути допущені до процесу усиновлення", — підкреслив голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина військовозобов'язаних громадян шукають способи уникнути призову, вдаючись до різних "схем". Нерідко у цих лазівках фігурують діти — усиновлення, патронатне виховання та інші форми опіки.