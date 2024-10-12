Що треба знати про літаки Mirage-2000, які отримає Україна (відео)

Літаки для України будуть не зайві, враховуючи очікувану модифікацію

Україна отримає винищувачі від Франції до березня 2025 року. Вони більш ефективні, ніж наявні в нашій державі літаки радянського виробництва. Очікується, що Україні передадуть модифікацію Mirage-2000 5F.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначає, що всередині літака встановлена сучасні цифрові дисплеї. Загалом літак може нести корисне навантаження 6,3 тонни. Боєвий радіус застосування — майже 1,5 тис. км. Він порівнює його із радянськими Су-27: "Він має однакову дальність, меншу вантажопідйомність, але при цьому більш сучасну та більш далекобійну радіолокаційну станцію. Модернізація цього літака, яка буде проведена для України вона дозволить дооснастити цей літак та розширити його спектр застосування. Він зможе бути не тільки літаком-винищувачем, який використовує ракети типу "повітря-повітря", а й носієм ракет SCALP, так званих крилатих ракет, а також ми зможемо використовувати цілий спектр керованих боєприпасів".

Mirage 2000 — загальні характеристики

Dassault Mirage 2000 — це універсальний французький багатоцільовий реактивний винищувач. Його особливість — трикутне крило, що забезпечує покращену маневреність і зменшене навантаження на крило порівняно з іншими винищувачами, такими як F-15 і F-16. Mirage 2000-5F зробили в рамках програми модернізації, розпочатої в 1991 році.

Максимальна швидкість Mirage 2000 приблизно 2340 км/год (2,2 Маха) на висоті. Максимальна висота роботи — 18,2 тисячі метрів. Mirage 2000 оснащено радаром RDY, який дає можливість огляду/знищення та може відстежувати кілька цілей одночасно та вражати чотири з них.

Можливості повітря-повітря

Mirage 2000-5F оснащений сучасними ракетними системами, зокрема сімейством ракет MICA, яке включає:

MICA IR (інфрачервоне самонаведення).

MICA RF (активне радіолокаційне самонаведення).

Можливості повітря-земля

Потенційно після модернізації літак зможе нести

SCALP-EG — крилату ракету, призначену для глибоких ударів.

Протикорабельну ракету Exocet.

Високоточні боєприпаси, наприклад бомби GBU з лазерним наведенням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літаки Mirage-2000 стануть відчутним доповненням до F-16, адже мають певні відмінності в характеристиках. Вони знадобляться для знищення позицій окупантів на лінії бойового зіткнення.