"Величезний плюс": чим допоможуть на фронті французькі винищувачі Mirage 2000

Україна поки що не може говорити навіть про наближення до паритету в небі

Поява французьких винищувачів Mirage 2000, які невдовзі обіцяють передати Україні, дозволить впливати на лінію бойового зіткнення. Проте забігати наперед у питанні цієї техніки не варто.

Про це розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми-Україна". За його словами, заяви про постачання озброєння "повітря – земля" для них дають певні надії.

"У Росії сьогодні є два фактори, які впливають безпосередньо на поле бою. Це наявність великої кількості гарматного м’яса та авіаційні компоненти. Тому знищення позицій російських військ на лінії бойового зіткнення, звісно, це величезний плюс ", — сказав Братчук.

Також він додав, що Україна поки що не може говорити про наближення навіть до якогось паритету в небі, оскільки у Росії авіації набагато більше.

Що відомо про Mirage 2000

Це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. В даний час він стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Характеристики

Екіпаж: 1 людина

Максимальна швидкість: 2340 км/год

Максимальна швидкість землі: 1110 км/год

Дальність польоту: 3335 км

Практична стеля: 18 000 м

Швидкість підйому: 284 м/с

Довжина: 14,36 м

Висота: 5,30 м

Розмах крил: 9,13 м

Площа крила: 41 м²

Спорядження: 13800 кг

Зброя на борту: 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);

Кількість точок підвіски: 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом)

Маса підвісних елементів: 6300 кг

Mirage 2000. Фото: Michael B. Keller, US Air Force

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україна може отримати винищувачі Mirage 2000. Їх також оснастять найновішими системами.